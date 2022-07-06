中老年人理想睡眠時間是多久？ 中英聯合研究揭答案

（綜合報導）一項最新研究發現，對中老年人而言，理想的睡眠時間是7個小時左右，睡眠不足或過多會降低注意力、記憶以及學習新事物、解決問題和做決定的能力。

在科學期刊《自然-衰老》上發布的新研究還發現，7小時睡眠也與更好的心理健康有關，那些報告睡眠時間更長或更短的人，也出現了更多焦慮和抑鬱症狀，整體幸福感也會更差。

研究作者之一、複旦大學教授馮建峰在一份聲明中說：“雖然我們不能確定睡眠過少或過長會導緻認知問題，但我們對個人進行的長期分析似乎支持這一觀點。”

他補充道：“但年紀更大的人睡眠質量較差的原因似乎很複雜，這與我們的基因組成和大腦結構有關。”

來自中國和英國的研究人員分析了英國生物樣本庫近50萬名年齡在38歲至73歲之間的成年人的數據。參與者被問及他們的睡眠模式、心理健康和幸福感，並參加了一系列認知測試。研究人員還獲得了近4萬名參與者的大腦成像和基因數據。

此前進行的其他研究發現，入睡困難嚴重、經常夜間醒來的老年人患癡呆症或因任何原因過早死亡的風險很高，而每晚睡眠不足6小時則易患發心血管疾病。

新研究認爲，睡眠不足導緻認知能力下降的可能原因是深度睡眠受到干擾。深度睡眠是大腦修復身體一天的疲勞並鞏固記憶的時候。此外，睡眠過少還與澱粉樣蛋白堆積有關，這是一種關鍵蛋白質，過多可能引起大腦中的神經紊亂。另一方面，睡眠時間過長則可能由睡眠質量不佳所至。

美國睡眠醫學學會發言人、南加大凱克醫學院臨床醫學助理教授達斯古普塔說：“這爲未來的研究和尋找治療方法奠定了基礎。隨著年齡的增長，睡眠對我們而言不可或缺。我們和年輕人一樣需要睡眠，但更難做到。”他沒有參與這項研究。

但最新研究也有一些局限性，如只評估參與者每天總共的睡眠時間，而沒有評估任何其他睡眠質量的指標，比如夜間醒來的情況。更重要的是，參與者的睡眠時間是自己報告的，而非客觀測量的。不過，作者們表示，鑒於這項研究的參與者人數衆多，這意味著其結論可能是可靠的。

研究者稱，他們的研究結果表明，保持連續一貫的睡眠時間是非常重要的，最好是7小時左右。



