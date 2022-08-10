中日韓『三國之舞』專場演出八月二十日舉行 三百五十多個坐席已全部預定

（本報記者俄廣才報導）由俄勒岡中國理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的中日韓『三國之舞』專場演出，將於8月20日下午2時至3時在比弗頓市政廳附近的戶外廣場（12600 SW Crescent St Beaverton，OR 97005）舉行。

這是自2015年以來，中、日、韓三國聯合文化演出的第七屆藝術盛會。

來自華裔社區的波特蘭中國舞蹈團，與來自日本社區的山茶花日本舞團（Tsubaki Buvo Doukoukai），以及代表韓國社區的俄勒岡韓國表演藝術團（Oregon Korean Performing Arts）的舞蹈家們，將分別表演各自民族特色的經典節目，為觀眾呈獻一場極具地域民俗風情的文化藝術盛會。

波特蘭中國舞蹈團（PCDT）成立於2003年，團員們懷著

中國舞蹈摯愛的熱情常年堅持訓練，在追求藝術的道路上執著努力。舞蹈團特別重視對年輕團員積極參與的鼓勵和對新一代人才的培養。十九年來，舞蹈團一直活躍於波特蘭地區，參加當地各大重要的慶典活動,包括春節慶祝活動和蘭蘇園舉辦的文化節，用優美的中國舞蹈架起一座鏈接與豐富中美兩國文化的橋樑。波特蘭中國舞蹈團將表演舞蹈《梁祝》

《康定情歌》。

山茶花日本舞團（Tsubaki Buvo Doukoukai）組建於2018年，成員們曾在望月、波特蘭日本花園、康考迪亞大學等場所表演日本傳統的古典舞蹈和民間舞蹈，深受歡迎。該組合將表演三隻舞蹈：《Oyama Bayashi》、《Shichifukujin》和《Jyongara Bushi”。

俄勒岡韓國表演藝術團（Oregon Korean Performing Arts）成立於2013年，是一個致力於傳承與弘揚傳統韓國民族舞蹈和鼓樂的非營利組織。該藝術團曾在俄勒岡州立大學、波特蘭州立大學和Fairview的韓國文化之夜中成功出演，深獲好評。韓國表演藝術團將呈獻兩隻舞蹈：《扇舞》以及《阿里郎》。

主辦單位表示，希望通過舉辦跨地域文化與藝術的交流活動，增進社區間的了解與溝通，以促進相互之間共同建立友好關係。亞洲文明與價值觀推進了多邊文化交流的可行性，亞洲文明的對話與合作是通往人人享有更美好世界的必由之路。

新任日本駐波特蘭領事館總領事志賀正樹（Masaki Shiga）接受採訪時表示：「我很高興能夠幫助組織三個國家的舞蹈表演。這個三國活動是一個像徵性的活動，展示了在這些國家和生活在西北地區的公民如何共存並互相幫助，豐富文化發展與推進社區和平。我們感謝中國和韓國社區對這項工作的支持。我們相信，通過團結合作，我們可以更好地應對亞裔民眾面臨的諸多挑戰。」

韓國駐美北部名譽領事館領事格雷格考德威爾（Greg Caldwell）表示：「今年的『三國之舞』將是我們舉辦的的第七次活動。作為名譽領事，我最大的驚喜是人們對一年一度的三國活動保持旺盛的熱情與支持，對這三個國家的傳統音樂、舞蹈藝術由衷地欣賞，見證是一種樂趣。」

格雷格考德威爾認為：「我們的客人們很欣賞活動的目的，是讓我們在這個分裂和不寬容的時代將人們聚集在一起。我們都需要拋開政治和惡意，表明我們可以合作和繼續共同努力。

圖片說明：

1– 2022三國之舞海報

2–駐波特蘭日本領事館總領事Masaki Shiga

3–韓國駐美北部名譽領事館領事Greg Caldwell