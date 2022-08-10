波特蘭新聞

中日韓『三國之舞』專場演出八月二十日舉行 三百五十多個坐席已全部預定

本報記者俄廣才報導）由俄勒岡中國理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的中日韓『三國之舞』專場演出，將於820日下午2時至3時在比弗頓市政廳附近的戶外廣場（12600 SW Crescent St BeavertonOR 97005舉行

這是2015年以來，中、日、韓三國聯合文化演出的第七屆藝術盛會。

來自華裔社區的波特蘭中國舞蹈團與來自日本社區的山茶花日本舞團（Tsubaki Buvo Doukoukai），以及代表韓國社區俄勒岡韓國表演藝術團（Oregon Korean Performing Arts舞蹈家們，將分別表演各自民族特色的經典節目，為觀眾呈一場極具地域民俗風情的文化藝術盛會

波特蘭中國舞蹈團（PCDT）成立於2003年，團員們懷著

中國舞蹈摯愛的熱情常年堅持訓練，在追求藝術的道路上執著努力。舞蹈團特別重視對年輕團員積極參與的鼓勵和對新一代人才的培養。十九年來，舞蹈團一直活躍於波特蘭地區，參加當地各大重要的慶典活動,包括春節慶祝活動和蘭蘇園舉辦的文化節，用優美的中國舞蹈架起一座鏈接與豐富中美兩國文化的橋樑。波特蘭中國舞蹈團將表演舞蹈《梁祝》

《康定情歌》。

山茶花日本舞團（Tsubaki Buvo Doukoukai）組建於2018年，成員們曾在望月、波特蘭日本花園、康考迪亞大學等場所表演日本傳統的古典舞蹈和民間舞蹈，深受歡迎。該組合將表演三隻舞蹈：《Oyama Bayashi》、《Shichifukujin》和《Jyongara Bushi”

俄勒岡韓國表演藝術團（Oregon Korean Performing Arts）成立於2013年，是一個致力於傳承與弘揚傳統韓國民族舞蹈和鼓樂的非營利組織。該藝術團曾在俄勒岡州立大學、波特蘭州立大學和Fairview的韓國文化之夜中成功出演，深獲好評。韓國表演藝術團將呈獻兩隻舞蹈：《扇舞》以及《阿里郎》。

主辦單位表示，希望通過舉辦跨地域文化與藝術的交流活動增進社區間的了解與溝通，以促進相互之間共同建立友好關係。亞洲文明與價值觀了多邊文化交流的可行性，亞洲文明的對話與合作是通往人人享有更美好世界的必由之路。

新任日本駐波特蘭領事館總領事志賀正樹Masaki Shiga接受採訪時表示：「我很高興能夠幫助組織三個國家的舞蹈表演。這個三國活動是一個像徵性的活動，展示了在這些國家和生活在西北地區的公民如何共存並互相幫助，豐富文化發展與推進社區和平。我們感謝中國和韓國社區對這項工作的支持。我們相信，通過團結合作，我們可以更好地應對亞裔民眾面臨的諸多挑戰。」

韓國駐美北部名譽領事館領事格雷格考德威爾Greg Caldwell）表示：今年的『三國之舞』將是我們舉辦的的第次活動作為名譽領事，我最大的驚喜是人們對一年一度的三國活動保持旺盛熱情與支持對這三個國家的傳統音樂舞蹈藝術由衷地欣賞，見證是一種樂趣。」

格雷格考德威爾認為「我們的客人很欣賞活動的目的是讓我們在這個分裂和不寬容的時代將人們聚集在一起。我們都需要拋開政治和惡意，表明我們可以合作和繼續共同努力。

圖片說明：

1– 2022三國之舞海報

2–駐波特蘭日本領事館總領事Masaki Shiga

3–韓國駐美北部名譽領事館領事Greg Caldwell