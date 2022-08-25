中日韓「三國之舞」專場演出獲圓滿成功 張建敏總領事致信祝賀東俄勒岡分會成立

（本報記者俄廣才攝影報導）由俄勒岡中國理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的，中日韓2022『三國之舞』專場演出，於8月20日下午在比弗頓市政廳的戶外廣場熱烈舉行。這是自2015年以來，中、日、韓三國聯合文化演出的第七屆藝術盛會。

駐舊金山總領館總領事張建敏大使，新任日本駐波特蘭領事館總領事Masaki Shiga，韓國駐美北部名譽領事館領事Susan Cox，比弗頓市長Lacey Beaty等先後致辭。表示，亞洲文明與價值觀推進了多邊文化交流的可行性。跨地域文化與藝術的交流活動，增進社區間的了解與溝通，促進相互之間共同建立友好關係。

張建敏總領事在講話時指出，在亞裔仇恨情緒日趨嚴重的環境下，亞裔社區更應該很好的團結起來，用文化交流作為一個橋樑，將俄勒岡與中國、日本、韓國的文化藝術連接在一起，加深之間的相互了解，以促進社區和睦共處。

『三國之舞』專場演出中，來自華裔社區的波特蘭中國舞蹈團，與日本社區的山茶花日本舞團（Tsubaki Buvo Doukoukai），以及代表韓國社區的俄勒岡韓國表演藝術團（Oregon Korean Performing Arts）的舞蹈家們，分別表演了各自民族特色的經典節目，《梁祝》與《康定情歌》；《扇舞》及《阿里郎》；《Oyama Bayashi》和《Shichifukujin》等舞蹈。

三國舞蹈家們傾情表演，逾三百位嘉賓到場觀賞這一極具地域民俗風情的文化藝術盛會，精彩舞蹈贏得觀眾掌聲陣陣，氣氛熱烈。

波特蘭中國舞蹈團的隊員們在接受採訪時表示，非常榮幸能夠代表中國社區應邀參加「三國之舞」演出活動。我們很高興有機會向觀眾展示中國舞蹈藝術，讓他們通過欣賞舞蹈更加了解中國文化，增進大波特蘭社區不同族裔之間的互動和了解。

這次活動組織嚴謹，從節目安排、後勤保障到場地布置，都讓演員們深深感到主辦方對這次活動的重視。

我們的演出感染了現場觀眾，同時現場觀眾的熱情也帶動了演員們的激情，使得這場演出非常成功。

當天中午，俄勒岡中國理事會在名港酒樓舉辦歡迎午餐，俄勒岡州政、商及僑界代表等80多位嘉賓應邀出席，會議由俄勒岡中國理事會副主席應書琪主持。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進在致辭時，熱烈歡迎張建敏總領事一行對俄勒岡州進行友好訪問，同時感謝各界嘉賓參加本年度中日韓「三國之舞」的演出活動。

藍進主席指出，兩千多年以來，中日韓三個鄰近之國文化交往源遠流長。連續七屆舉辦中日韓三國文藝演出活動，展現了生活在西北地區的亞裔群體如何和睦共榮，豐富文化生活及促進社區和平。

張建敏總領事在講話時，祝賀俄勒岡中國理事會與日本、韓國社區連續七年聯合舉辦三國文化交流活動。特別致信東俄勒岡中國聯誼會主席、州參議員Bill Hansell，執行董事Mike McArthur，祝賀俄勒岡中國理事會東俄勒岡分會成立。並於當天的早餐會上向東俄勒岡中國聯誼會主席、州參議員Bill Hansell頒發了賀狀。

張總領事在賀信中說，從歷史方面看，俄勒岡州東部對中國並不陌生。彭德爾頓（Pendleton）城市地下的美國國家遺產遺址，展現了中國移民在東部的發展中留下了顯著而不可磨滅的印記。

目前俄勒岡州東部與中國之間，油籽、干草和軟白小麥的出口貿易正在蓬勃發展，兩地之間的經貿往來已經取得了令人滿意的成果，並蘊藏著巨大的潛力。

張總領事表示，駐舊金山總領館願在貿易、文化、農業、可再生能源等領域幫助你們開展合作。這一分會的成立將使東俄勒岡州更加接近中國，更多地造福雙方人民。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進表示，人文交流是國際關係的重要基石和潤滑劑，在國際形勢較為緊張的情況下其作用更加明顯。

俄勒岡州中國理事會下屬的四個分會，均是由州議會兩黨、兩院的議員擔任主席。這種獨特的制度設計，為中美民間交流奠定了堅實的後盾，能夠實時反應美國主流社會對中美關係的反饋。這也是俄勒岡州中國理事會在中美關係的發展中，遇到驚濤駭浪屹立不倒的壓艙石。中美關係未來的發展也不會一帆風順，但是民意將是防止戰爭的最後一道剎車片。

據了解，東俄勒岡州中國聯誼會，是繼俄勒岡福建省州姐妹關係協會、俄勒岡天津姐妹關係協會、南俄勒岡州中國聯誼會之後，最新成立的俄勒岡中國理事會下屬的第四個分會。