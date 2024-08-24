中小學早上到校時間延後？已經有學區開始執行了！

(本報綜述)暑假餘額不足，新的學年馬上又要開始了。開學讓學生們感到頭疼，但更讓人頭痛的，是每天早起的鬧鐘！全俄勒岡州各學區和學校早上到校的時間略有不同，但很多都是在7:30甚至更早的時間到校，這意味著，學生和家長需要在6:30甚至更早的時間起床。到了冬天，6:30天都還是全黑的！

學生和家長們，苦早起久矣！這不，近期，關於推遲學生早晨到校時間的討論再次引發關注。有研究表明，青少年如果能獲得更多的睡眠，有助於他們的身心健康，也可能提升畢業率。

為此，波特蘭的一些學生和專家呼籲將早晨到校時間推遲，建議不早於上午8:30開始上課。他們指出，延後到校時間能夠讓學生獲得更多的睡眠，進而提升他們的學習表現、減少缺課率，甚至降低交通事故風險。

有學生抱怨，「來不及吃早餐，匆忙出門，昏昏欲睡，注意力不集中。對於我的許多同齡人來說，第一堂課非常難熬。而且昏昏欲睡開車上路，顯然是個很大的安全隱患。

俄勒岡州立大學兒科醫生本霍夫曼博士在一檔討論節目中表示，孩子們每晚需要9至12小時的睡眠，而青少年則需要8至10小時的睡眠。他強調，研究顯示，學校延後上課時間不會導致學生晚睡，相反，他們的睡眠時間會增加，帶來的正面效果顯著，「從學業表現到曠課率的降低，再到運動表現的提升，幾乎所有你能想到的方面都會因為推遲上學時間而有所改善。

然而，推遲到校時間的提議並非沒有阻力。一些家長和教師擔憂，這可能對家庭的日常安排、交通運輸以及課外活動帶來挑戰。此外，費用問題也是各學區關心的焦點。

值得注意的是，比佛頓學區(BSD)已經宣布，將從2024-2025學年起推行新的到校時間表。其中，高中將延後至上午8:45上課，國中延後至9:30，而小學則依不同年級分別安排在7:45至8:15之間。這項決定參考了美國兒科學會的建議，該學會倡導中學和高中不早於8:30開始上課，以確保學生獲得充足的睡眠。

儘管這項舉措引發了一些學區家長對工作時間、交通安排和課外活動的擔憂，但也有家長對此表示歡迎，認為這將為孩子們的課後活動和運動提供更多時間。

在新冠疫情後，學生缺勤率大幅上升，推遲到校時間的討論再次被提上日程。隨著越來越多的研究證明充足睡眠對青少年的重要性，預計會有更多的學區考慮這項建議，儘管面臨重重挑戰。