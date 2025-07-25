中央圖書館是否該安裝金屬探測器？

（本報綜述）在波特蘭中央圖書館門前於7月1日發生致命槍擊案後，警方與社區領袖接連呼籲加強圖書館周邊安全，包括安裝金屬探測器、移除戶外長椅，甚至削弱館外WiFi訊號，以降低暴力與毒品問題的發生機率。然而，這些建議也引發部分民眾對公共空間自由與包容性的擔憂。

提出這些建議的是波特蘭市中心警察分局指揮官布萊恩‧休斯。他在案發後致信縣政府，指出中央圖書館周邊「安全惡化嚴重」，呼籲儘快採取措施，包括設置金屬探測器，建立年費會員制度以加強管理，並限縮WiFi訊號覆蓋範圍。他表示，現行政策對潛在風險反應不足，「現場情況已非單靠守則可控」。

市中心零售委員會主席傑森‧格爾特也加入施壓行列，批評縣政府一再淡化問題。他指出，圖書館內外多次發生吸毒、暴力、威脅職員事件，而職員卻「被勸說不要報警」，導致安全失控。他強調：「執法單位應是夥伴，而非最後手段。」

不過，縣圖書館發言人則回應稱，警方應對速度緩慢才是問題根源。他們已要求警方每日進行館區巡邏，並在7月10日主動關閉閉館後的WiFi服務，希望降低無故逗留情況。發言人也澄清，館方已有行為守則，對保障訪客與職員安全一向嚴肅以對。

事件焦點的槍擊案發生在7月1日，50歲男子道格拉斯‧艾佛斯在圖書館門口遭26歲嫌犯哈桑‧穆塞槍殺。穆塞已被控二級謀殺，但否認犯行。該事件被視為波特蘭市中心暴力與治安問題的縮影，也使得圖書館成為公共安全政策辯論的核心。

過去三年內，中央圖書館多次傳出職員在廁所或書架間遭遇藥物暴露或暴力行為。2023年一份聯邦報告指出，三分之一圖書館員工曾在一年內因空氣或皮膚接觸遭受毒品曝露。

社區對於是否應安裝金屬探測器意見分歧。支持者認為可有效過濾危險物品，提升安全感；反對者則擔心會排斥無家可歸者與弱勢族群，加劇邊緣化。

目前，縣政府尚未正式回應是否會推行金屬探測與其他安檢措施，但在波特蘭市中心治安爭議持續升溫之際，中央圖書館的角色與未來定位勢必面臨進一步的公共討論。