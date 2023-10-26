中國駐美使領館停辦領事認證業務

(本報綜述)10月24日，中國駐美國大使館發佈通知，從11月7日起，停辦領事認證業務。這項變更將在華人社群中產生重大影響。

通知寫到，「11月7日起，美國簽發的《公約》範圍內的公文書只需辦理美國附加證明書（Apostille）即可送往中國內地使用，無需辦理美國和中國駐美國使領館的領事認證 。中國送往美國使用的《公約》範圍內的公文書將不再辦理中方和美國駐華使領館的領事認證，改為辦理附加證明書。辦理附加證明書的具體程序和要求請登錄中國 領事服務網（網址:http://cs.mfa.gov.cn/） 或各地方外辦相關網站查詢。」

根據這一通知，自11月7日起，中國駐美使領館將停辦領事認證業務。 對於美國出具的擬送往中國內地使用的文書，需要向美國務院、州務卿辦公室等相關部門諮詢附加證明書辦理事宜（聯絡方式清單請查詢https://www.hcch.net/en/states /authorities/details3/?aid=353）。

這項變更意味著華人社群在美國所發出的文件，如出生證明、學歷證書等，將更方便地用於中國內地。 不再需要繁瑣的認證程序，將為華人社區的各種生活和工作事務帶來更多便利。

然而，需要注意的是，雖然美國的公文書不再需要領事認證，但《公約》規定的附加證明書僅用於證明公文書上簽名的真實性、文書簽署人簽署時的身份，以及在需要 時確認文書上的印鑑屬實。 因此，確保公文書符合中國用文單位的格式、內容、時限和翻譯等具體要求仍然至關重要。

對在美國的華人社區來說，這項變更意味著更便利和經濟的文件認證過程，有望加速各類事務的辦理，例如在中國內地尋找工作、申請學校或處理法律事務。 然而，建議每位需要使用公文書的華人社群成員在辦理手續前，詳細了解中國用文單位的具體要求，以確保文件能得到認可。