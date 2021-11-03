波特蘭新聞

世風日下　涉偷車藏械藏毒 疑犯最細只有11歲　偷車的只有14歲

（本報綜述）西林警方在周一拘捕了6名年齡由11歲到23歲來自波特蘭地區的青少年，被在他們所駕的被偷來的汽車上找到2枝報失的手槍，1AR-15步槍、毒品和現金。駕駛這輛偷車逃避警方追查的竟是一名14歲的少年。

據馬里恩縣警長辦公室稱，周一下午4一名交通安全組主任試圖截停一輛懷疑有非法改裝的汽車但該汽車未有停下來，一直向前走並衝了幾個紅燈，警員未有追著這輛車，而是透過無線電通知其他警員，並在路上放置釘條，讓汽車停下來，結果司機在輪胎放氣的情況走了2哩多路程才停下來，車上5人跳下並逃到附近的街區。最後警方成功找到他們，並將他們拘捕。

警方發現疑犯所駕駛的汽車是數天前在Tualatin被偷的，而車上搜出的AR-15步槍、毒品和現金，證據顯示與早前在華州Camas市發生的一連串盜竊案有關

　　被捕6人，包括4

少年和2

成年人：

司機——來自波特蘭的14男性，被控未經授權使用車輛、企圖逃避重罪和輕罪、魯莽駕駛、七項魯莽危害罪、持有被盜車輛、非法持有槍支、刑事非法他人地方毒品交付和一級盜竊

乘客——來自Happy Valley 11歲男性，被控未經授權使用車輛、盜竊、非法持有槍支和非法他人地方以及搶劫的通輯令。

乘客——來自波特蘭的13歲男性，被控未經授權使用車輛、盜竊、非法持有槍支和非法他人地方

乘客——來自波特蘭的16歲男性，被控未經授權使用車輛、盜竊、非法持有槍支和非法他人地方

乘客——Retonong, Zachary 是一名來自西林19歲男性，被控未經授權使用車輛、盜竊、非法持有槍支、非法他人地方和違反假釋規定。

乘客——Johnmark, Arnes，來Happy Valley23 歲男性，被控未經授權使用車輛、盜竊 、非法持有槍支、向警官提供虛假信息和非法他人地方、身份盜竊、持有被盜車輛、企圖逃避、魯莽駕駛、魯莽危害兩項指控和傷人等罪

　　4

少年被帶到馬里恩縣少年拘留中心，2

成年人被關押在馬里恩縣監獄。

　　