世風日下　涉偷車藏械藏毒 疑犯最細只有11歲　偷車的只有14歲

（本報綜述）西林警方在周一拘捕了6名年齡由11歲到23歲來自波特蘭地區的青少年，被在他們所駕的被偷來的汽車上找到2枝報失的手槍，1枝AR-15步槍、毒品和現金。駕駛這輛偷車逃避警方追查的竟是一名14歲的少年。

據馬里恩縣警長辦公室稱，周一下午4點，一名交通安全組主任試圖截停一輛懷疑有非法改裝的汽車。但該汽車未有停下來，一直向前走並衝了幾個紅燈，警員未有追著這輛車，而是透過無線電通知其他警員，並在路上放置釘條，讓汽車停下來，結果司機在輪胎被放氣的情況走了2哩多路程才停下來，車上5人跳下並逃到附近的街區。最後警方成功找到他們，並將他們拘捕。

警方發現疑犯所駕駛的汽車是數天前在Tualatin被偷的，而車上搜出的AR-15步槍、毒品和現金，證據顯示與早前在華州Camas市發生的一連串盜竊案有關。

被捕的6人，包括4

少年和2

成年人：

• 司機——來自波特蘭的14歲男性，被控未經授權使用車輛、企圖逃避重罪和輕罪、魯莽駕駛、七項魯莽危害罪、持有被盜車輛、非法持有槍支、刑事非法闖入他人地方、毒品交付和一級盜竊罪。

• 乘客——來自Happy Valley 的11歲男性，被控未經授權使用車輛、盜竊、非法持有槍支和非法闖入他人地方以及有搶劫的通輯令。

• 乘客——來自波特蘭的13歲男性，被控未經授權使用車輛、盜竊、非法持有槍支和非法闖入他人地方。

• 乘客——來自波特蘭的16歲男性，被控未經授權使用車輛、盜竊、非法持有槍支和非法闖入他人地方。

• 乘客——Retonong, Zachary 是一名來自西林的19歲男性，被控未經授權使用車輛、盜竊、非法持有槍支、非法闖入他人地方和違反假釋規定。

• 乘客——Johnmark, Arnes，來Happy Valley的23 歲男性，被控未經授權使用車輛、盜竊 、非法持有槍支、向警官提供虛假信息和非法闖入他人地方、身份盜竊、持有被盜車輛、企圖逃避、魯莽駕駛、魯莽危害兩項指控和傷人等罪。

4

少年已被帶到馬里恩縣少年拘留中心，2

成年人被關押在馬里恩縣監獄。