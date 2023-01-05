世衛：XBB.1.5是迄今傳染性最強新冠變種

（綜合報導）世界衛生組織（WHO）周三稱，目前在美國占據主導的Omicron亞型XBB.1.5是迄今爲止最具傳染性的新冠病毒株，但似乎不會造成更嚴重疾病。

世衛組織新冠技術負責人範科霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，全球衛生官員對該亞型在美國東北部的傳播速度表示擔憂。美國感染XBB.1.5的人數大約每兩周翻一番，這使得它成爲該國最常見的變種。

範科霍夫在日内瓦舉行的新聞發布會上表示：“這是迄今發現的傳染性最強的亞型，其原因是Omicron這種亞型的突變使這種病毒能夠粘附在細胞上并容易複制。”

範科霍夫稱，到目前爲止，該亞型已在29個國家/地區被發現，但可能會傳播得更廣。她說，随着全球基因組測序的減少，追蹤新冠變種變得更困難。

世衛組織還沒有關于XBB.1.5致病性的任何數據，但目前沒有迹象表明它較此前版本的Omicron更易導致重症。範科霍夫說，世衛追蹤新冠變種的咨詢小組正在對XBB.1.5進行風險評估，并将在未來幾天發布結果。

她表示：“這種病毒傳播得越多，它就有越多的機會突變。我們确實預計世界各地會有更多的感染浪潮，但這并不一定會轉化爲更多的死亡浪潮，因爲我們的應對措施繼續發揮作用。”

科學家們說，XBB.1.5在躲避疫苗抗體和感染方面的能力與它的近親XBB和XBB.1一樣強，後者是迄今爲止免疫逃逸能力最強的兩個亞型。但XBB.1.5有一個突變，使它與細胞結合得更緊密，這使它具有傳播優勢。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，截至去年年底，XBB.1.5占美國病例的40%以上，不到一個月前，這一比例約爲1%，而在東北部地區，尤其紐約州，該變種已經佔據絕對主導。