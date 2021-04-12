不要以為不用交稅就不用報稅 你的退稅還在等你呢 國稅局現有13億元無人認領的2017年退稅
（本報綜述）有130萬未申報2017年聯邦稅的納稅人，應考慮在今年5月17日前申報，國稅局表示，他們手頭上有13億元2017年的退稅仍是無人認領的。稅局估計，有一半以上的退稅額是865元。
國稅局人員表示，有些納稅人可能忘記了他們工作所得的的稅後工資，這表示在計算工資時就已將聯邦稅款扣起，而這13億元的退稅金是按他們收到納稅人當年的W2稅表來估算的。
這些退稅，有些可能是屬於學生、兼職工人或一些忘記了申報2017年稅的人士，而有更多是屬於中低收入的工人，他們在報稅後可能會享有其他更多的退稅福利。最重要的是，一定要報稅才能領回這些屬於自己的金錢。如果您應得退款的話，就不會因遲報稅而要罰款。
按照現時的法例，大多數納稅人有三年的機會申請退稅。如果他們在三年內沒有提交納稅申報表，這筆錢就成了美國財政部的財產。
美國國稅局提醒尋求2017年退稅的納稅人，如果他們沒有在2018年和2019年提交稅表，他們的退稅支票可能會被扣起。如果您有欠稅或其他債務，包括國稅局或州稅務機構等，這筆退款就會用作償還欠款，甚至會用於抵消未支付子女撫養費或過期聯邦債務，如學生貸款等。
稅局指出，特別是目前正經歷財務困難的納稅人，更應要考慮申報2017年的稅。因為不報稅不單只會失去2017年的退稅，許多中低收入人士還可能有資格獲得所得低收入家庭稅務優惠（EITC）。 2017年的抵免額優惠高達6,318元。
EITC在2017年的門檻是：
－ 有三個或以上合格子女的人，48,340元（如果已婚，共同申請則53,930元）;
－ 有兩名合格子女的人，45,007元（如果已婚，共同申請則50,597元）;
－ 有一名合格孩子的人，39,617元（如果已婚，共同申請則45,207元）;
－ 沒有合格子女的人，15,010元（如果已婚，共同申請則20,600元）。
稅局官員表示，不要以為你收入少就不報稅，其實你極有可能因此而失去了更多的稅務福利。