不用遠渡重洋就可品嚐到韓國美味! 大華超市韓國食品節活動 週六大華99見

不用遠渡重洋就可品嚐到韓國美味!

大華超市韓國食品節活動 週六大華99

歡笑聲中度過中秋節，馬上又迎來了下一個美食熱潮。大華超市每個月都會推出不同主題的優惠活動，上個月，與波特蘭中文電視合作舉辦的 “中秋節猜燈謎嚐月餅” 活動非常成功。這個月，大華超市再次與波特蘭中文電視合作，舉辦韓國食品節活動。參加活動就有機會贏得您心愛的韓國食品。如果您想來參加，請在本週六（09/25）準時到大華超市參加我們的活動！

這次的韓國食品節，推出多款韓式商品特價促銷，從開脾胃的韓國泡菜到韓式料理必備的豆瓣醬，從人蔘雞湯到秋冬必備的各式蜜茶和韓式零食，讓您在促銷活動中找到驚喜的韓式好滋味。

韓國泡菜是韓國料理中最具代表性的食物，它清爽可口，酸辣適中，在略有寒意的秋天吃正是時候。泡菜的用途也是相當廣泛，可用於泡菜炒飯、泡菜豆腐鍋、石鍋拌飯、泡菜煎餅等菜餚中。還可以將泡菜、韓式辣豆瓣醬以及年糕片簡單烹煮一番，一道辣勁十足的韓式炒年糕就是桌上秒殺的食物。

韓國的麵食具有獨特風格，有Q彈爽滑的讚岐風烏龍麵，還有勁道十足的【韓亞】年糕棍，適做炒麵湯麵或火鍋；【韓亞】鮮麵是做韓式炸醬麵的首選，是廣受大人小孩青睞的餐點。韓國的人蔘雞湯，也是適合秋冬滋補的湯品選擇。推薦滑雪時備上一包，這個即食包只要微波，保證一掃滑雪冷冽的寒意。裡面有滿滿的糯米雞料和人參味，保證吃飽又吃好。

韓國零食近年風靡全球，【好麗友】巧克力派以及奶油蛋糕，非常鬆軟香甜，可作為慰勞工作辛苦的美味下午茶。由芝麻油精製而成香香脆脆的【韓亞】即食海苔，用於韓式飯卷或單純當零食皆美味。【海太】蜂蜜奶油洋芋片，有很香的奶油味，加上甜滋滋的蜂蜜，是個又甜又鹹的看電影必吃零食。還有韓亞香脆米通、好麗友玉米薯片、餅乾、巧克力派、農心零食等，為你解決嘴饞一刻。

【韓亞】養生蜜茶有多種口味任君挑擇，其中最受歡迎的柚子蜜茶，只要煮好一鍋紅茶，加上柚子醬，就是一杯可以直接單喝暖心暖胃的柚子茶。其他檸檬蜜和蘆薈蜜，都是冷飲熱飲皆宜的飲品。

親自來一趟大華超市【韓國美食節】發掘品嚐更多韓國的美饌，保證您滿載而歸！欲知更多【韓國美食節】各項優惠詳情，請咨詢附近的大華超級市場，或登錄大華超市手機購物程式，或瀏覽網站 www.99ranch.com。

大華超市超市【韓國美食節】雙週酬賓活動日期為9月24日至10月7日。

大華超市超市地址：8155 SW Hall Blvd, Beaverton, OR 97008。