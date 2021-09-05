不打疫苗？保險不支付全數新冠醫療費



雖然疫情繼續令到確診、住院和死亡數字激增，以及很多活動均要求打了疫苗的人士才可參加，但仍未能說服一些堅決不打疫苗的人士改變主意。

繼總統拜登宣佈聯邦政府公務人員需要打疫苗後，有保險公司決定不會支付未有打疫苗人士有關新冠病的住院醫療費用。

如因新冠確診需入院治療，醫療費是非常昂貴的，如需要住一段長時間的話，醫療費用更高。有健康保險公司已提出，要求受保人負擔部份醫療費。

疫情開始以來，健康保險公司基本上全數支付所有治療新冠病的費用，但在疫苗普及後，民眾理應知道要防犯減染而去打疫苗，特別是在FDA已完全批准輝瑞疫苗後。

對一些專家來說，最新的決定有道理，但對另一些專家來說，這完全是胡說八道的，因為自從大流行開始以來，保險公司的利潤瘋狂增長，因為在疫情期間很多人都不會去看病，手術和治療都被取消或延期，從而降低了保險公司的成本。

現在有超過 70% 的醫療保險公司，要求那些未接種疫苗，需住院治療的客戶承擔部份醫療費。

根據疾病預防控制中心最近的一份報告，與完全接種疫苗的人相比，未接種疫苗的人感染病毒後住院的可能性多出 29 倍。考慮到這些數字，健康保險公司期望，未接種疫苗的客戶，在需要時支付部分醫療費用是合理的。

未來幾個月，保險公司就會看到新的保單對客戶的影響，對保險公司來說更重要的是利潤。但有一點是肯定的，仍對接種疫苗猶豫不決的人，將面臨著越來越大的壓力，最好還是盡快接種疫苗為佳。