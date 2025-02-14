不懼聯邦政府威脅 波特蘭官員堅持庇護城市政策 

（本報綜述）美國司法部長帕姆·龐迪近日要求對庇護城市採取行動，指責這些城市未全面配合聯邦移民法。然而，波特蘭市政府表示，儘管面臨來自聯邦層面的壓力，仍將堅持其庇護城市的立場，繼續捍衛當地移民群體的權益。

俄勒岡州和波特蘭市長期以來都擁有庇護身份，當地執法機構不會完全配合聯邦移民當局的要求，例如拒絕無法院令的移民拘留請求等。

波特蘭市目前正依賴來自聯邦政府的3.44億美元補助資金，而聯邦政府可能會因庇護政策的爭議對這些資金施加限制或削減。為了應對這種可能性，市政府正在評估新的聯邦政策是否會影響這些補助金的發放或使用。同時，波特蘭官員強調，即使面臨財政風險，市府仍將堅守其庇護城市的核心價值觀，即保護移民社群的權利，不會輕易改變立場，但也會嘗試在維護自身政策的前提下，尋找與聯邦政府合作的可能方式，以確保城市運營不會受到嚴重影響。

對於聯邦政府的施壓，俄勒岡州司法部長丹·雷菲爾德明確表態，強調該州將繼續維護庇護政策。他表示：「俄勒岡州擁有全美最早的庇護法，我們堅信每個人都有權在社區內安全地生活、工作、學習與娛樂。我將探索所有法律途徑，確保我們的城市、縣政府和居民不會受到不公正的聯邦指令影響。我們將全力捍衛俄勒岡州居民的權利，確保他們能夠繼續無懼地生活，不受歧視。」

此外，波特蘭正式加入舊金山市、聖塔克拉拉縣等地的法律訴訟，集體反對川普政府對庇護城市的政策攻擊。這項訴訟針對川普政府試圖通過行政命令扣押聯邦資金，以迫使庇護城市協助執行聯邦移民法的做法，要求法院介入裁定政策的合法性。