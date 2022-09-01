上班族不再回市中心工作 市長望將辦公室改為住宅

（本報綜述 王星編譯）疫情後，波特蘭市中心的上班一族不願回到辦公室上班，令到市中心有大量空置的辦公室單位，為了解決這問題，波特蘭市長辦公室最近推出一項應對措施，鼓勵空置辦公室的業主和開發商改變建築用途，成為中等價位的公寓樓房。

據統計，在市中心約32座出租辦公樓中，空置率達70%多。未來幾年內如辦公空間沒有新的投資和需求，空置情況將持續存在。

這將給波特蘭帶來一場生存危機：如果私營企業不再重返市中心辦公，如何處理這些空置的辦公室和市中心的人流量不足？

據最近加州大學伯克利分校研究人員對62個城市市中心復甦情況的調查，波特蘭市中心排名處在第60位。市中心是本該地區的經濟命脈，這份報告亦觸動到惠勒市長辦公室進入解決這問題的模式，推出一個被稱為互惠互利的措施：在解決辦公室空置情況的同時，也能舒緩住宅的需求。在新措施下，業主或開發商如同意將辦公室單位改為「勞工階層可負擔住房」，市政府將免除其開發費用。

該費用指開發商在建造新結構時、將建築物改變其他用途或對建築物進行抗震升級時，向開發商徵收的一次性費用，以便用於交通、公園和飲用水的維護與服務。住宅單位的費用尤其很高。

市長辦公室人士稱，該法規可能會在提交給市議會的最終文本中，將有關規定擴大到市中心以外的更大範圍，以適用於整個城市的辦公建築。