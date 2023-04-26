上任百日見成績 州長表示放眼未來

（本報綜述）科泰克（Tina Kotek）上任俄勒岡州州長已有100日，上週三發表報告。州長強調已取得的進展，以及說到需要投資的地方，同時亦列出他接下來優先處理的三個大方向：房屋及露宿者，精神健康和成癮，早期識字。

科泰克州長一開始就說： “我們100天來的沖刺，為改善所有俄勒岡人的生活奠定了基礎，我們州有很多人願意嘗試他們以前從未做過的事情，為的是解決我們最大的挑戰，這一切都是因為他們相信俄勒岡州的潛力。”

科泰克州長讚揚支持他的露宿者緊急令的立法者至今所做的工作，該命令的目標旨在今年年底前防止近9,000人無家可歸，將至少1,200人轉移到永久性住房，並增加至少600張收容所床位。

他稱他的住房緊急計劃是“欠下俄勒岡人的一項投資的首期”，強調州和地方領導人已經為取得具體成果所做的工作，並表示“未來還需要做更多的工作。”

州長敦促立法機關在本屆會議結束前至少再要再批出13億美元：10億美元用於建造和維護更多可負擔房屋，以及至少3億美元的普通資金用於繼續解決住房和無家可歸問題。

他說，俄勒岡人還需要一個更強大、更容易獲得服務的行為健康系統，並重申他的承諾：打斷目前昂貴且百害而無一利的無家可歸－監獄－醫院的流水形式，減少與使用過量藥物相關的可預防死亡或心理健康問題，並要穩定和支持行為健康的工作人員。

教育進步

科泰克州長提到了眾議院第3198號法案中概述的早期識字成功倡議（Early Literacy Success Initiative）的進展。該法案得到了兩黨的支持，以培養學生的閱讀和寫作技能，並為學校、社區組織提供資金來開展這項工作。

雖然州長建議投放1.2億美元在這項目上，但他認為，目前俄勒岡州的早期識字率是“無法容忍的”，1.2億美元是本屆會議應該投資的最低金額。

州長最後特別提到他與全州俄勒岡人的直接對話。州長表示，在他上任的第一年，他將訪問俄勒岡州的所有36個縣，作為她的聆聽全州之旅（One Oregon Listening Tour）的一部分。到目前為止，他已經訪問了六個縣，包括：亞姆希爾（Yamhill）、道格拉斯（Douglas）、哥倫比亞（Columbia）、本頓（Benton）、林肯（Lincoln）和波爾克（Polk）。

科泰克州長說：“我會見了Yoncalla的家庭、Vernonia的教育工作者和Philomath的學生，他們都決心要在社區取得成功。“我從紐波特（Newport）的行為健康機構和達拉斯的住房機構那裡聽到他們在街坊在需要幫助時，他們所做過的。我要將這些故事都帶回西林，這有助使我們對俄勒岡州的共同願景更豐富，更完善”。