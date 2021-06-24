（本報綜述）由於本地區出現不尋常的高溫天氣，並且預測本周氣溫可升近華氏110度，加上天氣非常乾燥，這兩因素為火警的發生蒂造了完美的環境。本州多個縣，包括三縣城：華盛頓縣、麥魯瑪縣和卡加瑪士縣均相繼宣佈實施「禁燒令」，6月23日早8時起生效。

在「禁燒令」下，民眾嚴禁在後院或露天進行焚燒，無論是燒樹枝或是花園內的垃圾。 焚燒農業廢棄物和農作物亦被嚴禁。該禁令也不允許任何有控制的燃燒或土地清理，包括樹樁、廢物、垃圾。

在華盛頓縣，康樂的用火還是可以的，但必須保持小火，並且遠離任何植捺。根據禁令，允許有便攜式或永久性的爐火、營火等，但最大燃料面積不能超過：直徑三英尺、高兩英尺。 使用後必須完全熄滅。

Tualatin Valley 消防局表示，在俄勒岡州林業部保護區內和1/8英里範圍內可能會有更嚴格的消防安全規定。限制可能包括禁止營火、吸煙、射擊、發電設備、機動車輛以及其他公共/私人土地所有者和工業防火限制。

在麥魯瑪縣，康樂用火是不允許的。禁令還包括：營火、農業焚燒和先前頒發的露天焚燒許可證亦被擱置。

根據禁令，仍然允許使用燒烤爐、用乾柴、煤、木、石油氣、天然氣或類似燃料的燒烤具和煮食具。消防員提醒大家在使用這些電器時，要特別小心。又提醒吸煙人士，務必確保要完全弄熄香煙和放在適當的容器內。

在卡加瑪士縣，允許小型戶外烹飪、取暖或娛樂用火，這包括便攜式或永久性的爐火和營火，直徑最大為3 英尺，高度最大為2英尺，只能燃燒乾燥的切割木柴。也可使用燒烤爐、用乾柴、煤、木、石油氣、天然氣或類似燃料的燒烤具和煮食具

在所有縣違反「禁燒令」者，一經發現會被罰款，並可能要承擔一切因此而造成的損失。