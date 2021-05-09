三縣城內超過100間學校出現確診病例



本州剛重開的學校成為俄勒岡州第四波疫情攻擊的對象之一。州衛生官員表示，加州變種和英國變種病毒目前肆虐本州，它們的傳染性比普通的新冠病毒分別高出20%和50%。

在麥魯瑪縣最新的確診數字顯示，在41間學校內出現有64宗確診病例，其中Harrison 小學的確診數字最高有5人，而其中的28間學校每間只有一宗。

在卡加瑪士縣，共有104宗病例出現在40間學校內，有最多病例的是Lake Oswego高中的11宗和West Linn高中的9宗。

至於華盛頓縣，一共有57宗病例發生在32間學校內，Jesuit 高中有最多病例共6宗。

除了上述的三縣城外，全州情況最嚴重的要算是在中部的Deschutes縣，一共有來自39間學校的252宗病例。其中有最多病例的是Summit高中66宗和Bend 高中27宗。這令到Band-La Pine 學區要馬上調整上課時間，讓老師能夠在網上花更多時間與隔離的學生上課。學校在給予家長的信中提到，傳播力強的變種新冠病毒正在本州流行，感染病毒的年輕人數字正以驚人的速度增長，原因是年輕人不停的參與社交活動，例如派對、燒烤會等，並且經常多人同坐一車內，增加了傳播的風險。

麥魯縣衛生官員維尼斯博士指出，確診的學生，大部分均是在教室外被減染的。

州傳染病學家西德林格博士說，所有州民都有責任減低在學校和社區的病毒傳播，最可的方法就是接種疫苗。

日前美國疾控中心表示，可能在兩星期內，12到15歲的少年人就可開始接種疫苗，而到今秋，亦有可能批準年紀更輕的學童接種疫苗。

雖然學生感染病毒的情況嚴重，本州的共和黨議員已在州議會推動恢復正常上課法案，規定下學年度，全州所有學校必需恢復全時間正常上課。

根據州衛生局的報告，今天全州的新增確診病例有833宗，7人死亡；這令到全州的總確診超越了19萬宗（190,804），總死亡有2,528人。

至於住院人數有329人，比昨天多出5人，其中有84人需入住監護病床。

今天有最多確診病例的是麥魯瑪縣156宗，Deschutes縣115宗，華盛頓縣94宗，卡加瑪士縣92宗。