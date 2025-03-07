三座位於波特蘭的聯邦大樓即將出售

（本報綜述）根據美國總務管理局（GSA）的最新公告，該機構將出售包括波特蘭在內的多個地點的聯邦大樓，以降低政府開支並減少不必要的維護成本。GSA表示，這些建築物已不再是政府運營的核心設施，因此決定進行處置。

在該公告中，總務管理局列出了包括波特蘭在內的多個俄勒岡州的聯邦建築物，預計將出售以下幾個大樓：

911聯邦大樓，波特蘭，俄勒岡州- 232,894平方英尺

BPA大樓，波特蘭，俄勒岡州- 483,255平方英尺

大衛J·惠勒聯邦大樓，貝克市，俄勒岡州- 44,699平方英尺

艾迪思格林- 溫德爾·懷特聯邦大樓，波特蘭，俄勒岡州 – 417,939平方英尺

尤金聯邦大樓，尤金，俄勒岡州- 98,062平方英尺

詹姆斯A·雷登美國法院大樓，梅德福，俄勒岡州- 29,834平方英尺

特勞特代爾金屬棚，特勞特代爾，俄勒岡州- 905平方英尺

特勞特代爾倉庫，特勞特代爾，俄勒岡州- 49,917平方英尺

美國地質調查大樓，梅德福，俄勒岡州- 3,494平方英尺

美國地質調查倉庫，梅德福，俄勒岡州- 1,986平方英尺

總務管理局在其網站上表示，這些建築物將會被出售，以避免納稅人的錢繼續用於空置或未充分利用的聯邦空間。出售這些不再需要的資產將幫助消除昂貴的維護成本，並使資金能夠重新投入到支持政府使命的高質量工作環境中。

此消息引發了一些波特蘭居民的反應。部分人表示，既然這些建築物是空置的，出售是合理的選擇，這樣可以避免浪費。而有些人則認為，出售後，這些建築物將可能被私人所有者收購，繳納財產稅，資金將流向公共學校、市政和縣政府等，對地方社區有利。

也有部分人對於當前市場狀況表示擔憂，認為目前辦公樓市場狀況低迷，這些建築物是否能找到買家仍然存在疑問。