三年熱死14人  縣政府提醒居民做好避暑準備　

（本報綜述）隨著夏季臨近，麥魯瑪縣（Multnomah）官員提醒波特蘭地區民眾，應提前為可能出現的極端高溫天氣做好準備。根據統計，過去三年當地已有14人死於高溫影響，其中多數為60歲以上、有潛在健康問題的男性。

2024年被記錄為北美史上最熱的夏季。根據縣府資料，麥魯瑪縣當年出現至少九次重大高溫事件，其中不少連續超過兩天達到國家氣象局定義的「重大風險」標準。波特蘭市則在7月創下有紀錄以來最熱的7月，平均氣溫達攝氏23.6度（華氏74.5度），比歷年平均高出約4.5度。

極端高溫造成的健康影響也不容忽視。2024年夏季，縣府通報：至少4人死亡，18人住院，170人前往急診或急救中心求助，

常見症狀包括脫水、急性腎衰竭、情緒激動、睡眠障礙等。此外，許多民眾選擇前往河邊避暑，卻也伴隨溺水風險。2024年有2人溺斃、13人差點溺水送醫，雖低於五年平均值，但仍引起關注。

為了減少熱害，縣府近年加強了多項防暑資源，包括設立降溫中心（Cooling Centers）、發放冷氣機與降溫物資包等。民眾若需要冷氣機可撥打311或透過醫療機構申請協助。

麥魯瑪縣緊急管理局局長克里斯·沃斯表示，這些跨部門合作的計劃「明顯改善了弱勢族群獲得降溫設備的機會」。

此外，縣府也計劃針對戶外或高溫作業環境的工作者（如工地、倉儲或餐廳員工）進一步研擬安全標準，以減少職業熱傷害風險。

值得注意的是，今年3月25日波特蘭氣溫已達華氏80度（約攝氏26.6度），打破當地1966年以來的三月高溫紀錄。縣府呼籲民眾提早準備，並多留意年長者與有健康風險的家人鄰居。