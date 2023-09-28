三家Target店因失竊嚴重被迫關閉

(本報綜述)由於失竊和有組織的零售犯罪嚴重威脅到了員工和顧客的安全，Target宣布將關閉包括波特蘭、紐約和舊金山地區的九家商店，其中包括三家位於波特蘭的分店。

Target將關閉位於市中心的Galleria分店，東北區的Hollywood分店和東南Powell街分店。這些分店的關閉將於10月21日生效。

Target表示，他們將在波特蘭保留15家商店，并爲受影響的員工提供轉崗的機會。Target在周二的聲明中表示：“我們知道我們的商店在社區中發揮著重要的作用。但只有在為所有人提供安全的工作和購物環境時，我們才能取得成功。”

Target表示，在做出關閉店面的決定之前，已經采取了各種措施防搶盜，例如增加了更多的保安、使用第三方保安服務和安裝防竊工具等等。他們還培訓了店鋪管理人員和安全團隊成員。Target指出，儘管進行了各種努力，他們繼續面臨著經營安全的“根本性挑戰”，且這幾個店鋪的經營表現已不可持續。

在全美擁有近2000家門市的Target一直直言不諱地批評其門市中存在的有組織零售犯罪。該公司稱，盜竊行為導致因貨物損壞、放錯地方或被盜而造成的損失不斷上升。Target於5月中旬公佈第二財季收益時，執行長康乃爾表示，有組織的零售犯罪在其門市急劇增加。他補充說，預計整體失竊額將使Target的全年獲利能力比去年同期減少超過5億元。

近期，各大零售巨頭紛紛呼籲進行立法，即《打擊組織零售犯罪法案》。據報道，自2022年以來，至少有9個州通過了類似法律，對有組織的零售犯罪施以更嚴厲懲罰。