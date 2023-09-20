三國天籟之音 唱響和諧社區 中日韓兒童合唱團演出圓滿成功

（本報記者俄廣才攝影報導）由俄勒岡中國理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部領事館聯合主辦的，中日韓三國『兒童合唱團』專場演出，於9月16日下午2時在市中心第一聯合基督教會（First Congregational United Church of Christ）熱烈舉行。

俄勒岡副州務卿Cheryl Myers，俄勒岡中國理事會副主席應書琪、秘書長張善博，以及多家社團機構代表、嘉賓逾三百人出席。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進、日本駐波特蘭領事館總領事吉岡雄三（Yazo Yoshioka）、韓國駐美北部領事館名譽領事格雷格 考德威爾（Greg Caldwell）先後致歡迎詞，藍進主席宣讀了駐舊金山總領館張建敏總領事發來的賀信。

張總領事在賀信中表示，中日韓三國文化日自舉辦以來，通過形式多樣化的文化活動不斷增進當地民眾對亞洲文明的認知和理解。希望本屆演出通過清澈純真的天籟之音，讓大家感受到歌聲中所蘊含的歷史和情感傳承，引發彼此心靈間的共鳴。從而進一步增進了解、凝聚共識、和諧共處。

三國兒童合唱團分別是王榮榮執教的「波特蘭中文童聲合唱團

，Nozomi Imade執教的「Nozomi音樂學校

，以及「俄勒岡韓國學校」合唱團。

孩子們先後演唱了中國民歌《茉莉花》、日本民歌《櫻花》、韓國民歌《阿里郎》等九首古典詩歌、流行童謠等具有民族特色及地域風情的歌曲，他們以獨特的「天籟之音」為大家呈獻了一場童聲合唱藝術盛會，贏得了觀眾們及其熱烈地掌聲。韓國兒童合唱團還將柔道功夫加入表演之中，給人耳目一新的感覺。

該場演出是自2015年以來，中日韓三國聯合推出的系列文化交流活動中的第八屆藝術盛會。

擔任藝術總監的王榮榮老師表示，「國之交在於民相親，民相親在於心相通」。她說：「音樂是無國界的心靈語言，也是有溫度的友誼橋梁，孩子們則是世界的未來與希望。希望通過三國童聲合唱音樂會孩子們純真的歌聲，在多元文化社區的各組織機構之間，搭建友誼的平台與橋梁，傳達美好的問候與祝願。