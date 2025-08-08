一育兒中心遭縱火 或為反移民仇恨犯罪

（本報綜述）波特蘭東南139大道的CAIRO Academy育兒中心，8月3日凌晨遭遇縱火襲擊，新落成僅兩個月的兒童遊樂場被完全燒毀。該中心由非營利組織「非洲移民與難民組織」（CAIRO）創立，主要為移民、難民、非裔及低收入家庭的兒童提供早期教育與照護服務。火災發生在凌晨1時48分，波特蘭消防局及時撲滅火勢，避免主建築受損，幸無人受傷，但遊樂場已無法使用。

監控錄影顯示，一名男子蓄意點燃火源後離開現場。警方初步調查確認火災為人為縱火，並由重大案件組調查是否涉及仇恨犯罪。波特蘭警局警佐馬修·雅各布森表示：「這是刻意選擇在隱蔽位置縱火的行為，並非偶然。我們必須保持開放態度，調查是否帶有針對移民與少數族裔的偏見。」

該組織的執行長巴希爾強調，遊樂場的建設耗資數十萬美元，是社區努力的成果，目的是為孩子提供安全遊樂空間及歸屬感，「這場火不只是燒毀了一個設施，而是對童年、對希望、對整個社區的打擊。」他強調組織不會被擊倒，「我們會重建，並且比以往更加堅定。」