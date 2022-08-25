一精神病患者用34磅重石塊偷襲女子 類似案件成為常態 精神病院人滿為患

（本報綜述 王星編譯）一名剛從精神健康中心釋放出來的男子，上周因被指控用一塊大石頭砸一名女子的頭部被捕，上周四出庭。這是發生在波特蘭街頭一系列隨機暴力襲擊中的一起。

根據法庭文件記錄，襲擊發生在8月9日，一名女子當時站在一棟房子前，看到辛普森在來回踱步。當她轉身時，辛普森忽然用一塊34 磅重的石頭擊中了她的頭部，女子當即頭破血流，摔倒在地。聞訊趕來的警察，發現了受傷女子，並在附近抓捕了嫌犯。

辛普森曾因涉及心理問題而被留置精神健康中心。據文件顯示，上個月即2022年7月24日，辛普森被人通過撥打911電話舉報，稱其既有殺人動機，又有自殺傾向，妄圖殺死一名婦女或兒童。警察接報後，將其送往心理健康中心就診。在他被釋放後，警方接到了他的電話，他尖叫著說他會「砸一個女人的頭」。但當時警察找不到他的下落。

辛普森承認只拿石頭並未擊打受害人。法庭文件稱，警方與兩名目擊者進行了交談，並獲得旁證。據此，逮捕了辛普森，並指控他犯有三項重罪，包括二級攻擊和非法使用武器。

面對越來越多類似案件的發生，許多民眾和相關機構表示了他們的擔憂，同時也希望積極面對，得到有關方面更有力的支持。在事發現場附近工作的約翰遜說， 「這很不幸，這些正成為持續暴力的新常態。但很多人都在與精神健康作鬥爭，我認為當他們說要做某事時，你應該認真對待。」

統一行為健康中心總裁埃克斯坦在向本地電視台所作的一份聲明中表示，「 8月9日暴力案件令人深感擔憂，我們的心與受傷者同在，我們為社區中不斷出現的這些情況感到痛心。

在過去的兩年中，我們看到了數量的持續增長，其中約有65% 的人是無家可歸者。到今年 6 月，我們精神病緊急服務中心已經接待和照顧了5,000 多名患者，平均每月近1,000 人，由於患者太多，許多人進來不到 24 小時就離開了。為患者的健康和福祉出發，我們將繼續為得到相關支持而努力。」