一晚內東南區再有3宗開槍事件

（本報綜述）波特蘭警方表示，他們正在調查周一晚在東南區發生的三宗槍擊事件，共有3人受了槍傷。事發地點分別在Powell 107街、Woodstock 72街和Holgate 108街。

警方首先在晚上11點半接報，在Powell 107街有人開槍，到場後發現一名市民被槍傷，傷勢不太嚴重，警方召來救護車將這名人士送院診治。

第二宗在零晨1時11分左右發生在Woodstock 72街附近，當時有警員正在區內巡邏，聽到槍聲後，立即趕往現場，並企圖截停一輛相信涉事的車輛，但該車輛未有停下，警方開車追截，最終車輛在Henry 100街停下來，車上有4人逃走，結果警察捉拿了兩人，其中一名18歲男子被拘留，並控以企圖開車拒捕、魯莽駕駛和魯莽地危害他人等罪名，另一人因身上有槍傷被送院診治。另有兩人逃脫。

警方其後在開槍現場進行了搜索，發現了一枝槍和24 個彈頭，並知悉最少有一輛汽車被槍擊中。

警方再於凌晨1 點15 分左右接報，在Holgate 108街附近發生第三宗槍擊事件。警方到場後發現了一名受了槍傷的人士，其他涉案者已逃離現場，警察將傷者送院診治，沒有生命危險。警方表示，調查人員認為，槍擊事件發生前可能發生過爭吵。