一小時內發生連環截車劫案 警方提醒市民要小心

（本報綜述）波特蘭警方提醒駕車的市民，小心突然有人走前截停你車後搶劫錢財。

在周日中午起的一小時內，警方接報，類似的個案在市內四個不同地點發生。

第一宗發生在下午12點09分左右，地點在橡樹公園附近。根據警方的消息，一名女受害人看到一輛藍色汽車駛近，司機叫女受害人停在一旁，稱她的油箱冒煙。在受害人與該名司機說話期間，一名青少年下車走到受害人汽車的乘客座位一邊，偷走了受她的錢包。然後兩名嫌疑人開車離去。

另一宗發生在Crystal Springs 大道夾48街。警方表示，一名女受害人開車到上述地點時，尾隨的一輛Subaru Forester在閃燈和響安，然後將車停在受害人汽車旁邊並說她的車在漏油，當受害人打開窗時，該名青少年企圖開車門進入車內，受害人最終能阻止該名嫌疑人開啟車門，最後兩名疑犯開車離去。

在同日的中午12點29分左右，警方接報一宗類似的案件，一名女士坐在車內，突然一輛Subaru Forester駛近停在她車旁，司機向她說她的汽車漏油，於是疑犯趁受害人下車檢查時，青年疑犯跳上汽車，將車開走。

第四宗發生在中午12點33分左右，地點在Crystal Springs 大道夾42街。相信是同一疑犯將車停在一名司機面前，試圖逼使司機停車。但司機繞過疑犯，繼續開車離去。

根據警方表示，根據受害人的描述，所有案件中的疑犯和車輛都相似，疑犯是一名男子和一名青少年，二人所駕的是一輛沒有車牌的藍色Subaru Forester。目前警方仍未捉拿到疑犯。

警方表示，在2021年10月曾經發生過四宗類似的案件。波特蘭警方要求市民要小心並留意周圍環境。如果有人突然出現指出您的車輛有問題，要盡可能轉移到安全的公共場所進行檢查。遇有任何可疑情況要報警，並撥打非緊急電話503-823-3333或在危急的情況下才撥打9-1-1。