一對母女在等校車時被襲
周三早上一對母女分別騎自行車和滑板車到校車站時被一名騎自行車的男子尾隨，並受到該名男子用刀襲擊，幸運的是二人未有受傷，但就受到驚嚇，母親石川說，真不敢相信事情發生在她們身上。
該名母親說，母女已留意到有人跟著她倆，當到達等候校車的Sitton 小學時，他們坐在學校外面等候，男子走前向他們說了些話，母親回應：什麼？男子再問是否懂英文，她回答說：會。
石川表示該名男子不斷喃喃自語，並逐漸靠近她和女兒。當她看到男人手裡拿著一把大刀時，她就拉著女兒途走。
石川說：“當我們逃走時，有東西擊中了我背部，我聽到有東西掉下來，回頭一看，是菜刀。他將刀扔向我。”
石川和她的女兒大力拍擊學校的大門，希望引起別人注意時，那名男人拿起刀劃破她的自行車輪胎，然後離去。
石川表示，她當時感到非常害怕，幸得學校的工作人員開門，讓她和女兒進入大樓躲避。她說，也興幸該名男子手裡沒有槍，她們也沒有割傷和受傷。雖然鬆了口氣，但石川擔心該名男子會再次襲擊人，希望警察能早日抓到他。
因為襲擊發生在學校外，Sitton 小學認為有必要通知家長。
根據石川提供的資料，那人戴著非常髒的外科口罩、穿牛仔褲、黑色連帽夾克，腰間繫著藍色電筒。任何能提供有關信息的人士，都應聯繫波特蘭警察局。