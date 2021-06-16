一對夫婦非法出售螃蟹　被罰1,400元

（本報綜述）據俄勒岡州魚類和野生動物部（ODFW）所發出的消息，一對Prineville夫婦因將在休閒性質的捕撈活動上捕獲得的螃蟹，在商業市場上非法出售，因而被判賠償1200元。

Prineville市的居民Gerald 和Shawna Wilson 還需向Turn In Poachers (TIP) Line 基金各支付100元，並且三年內嚴禁他們申請捕魚或貝類許可證。

魚類和野生動物部隊在接到TIP Line的電話投訴後展開調查。調查人員根據所提供的線索，發現這對夫婦通過社交媒體包括臉書頁，放上出售活或煮熟的螃蟹的廣告。

執法部門表示，這對夫婦在廣告中註明螃蟹是免費的，但建議買家每磅捐贈11元。據在5月起訴此案的林肯縣地方檢察官肯尼斯·帕克(Kenneth Park) 稱，至少有11人通過臉書或其他社交媒體購買了這些螃蟹。

帕克強調了消費者瞭解海鮮來源的重要性。他說：“如果你在網上看到這些廣告，而他們不是商業運作的，你看到的就是非法售賣的螃蟹。”

有商業捕蟹的商人對這對夫婦的行為被起訴和被罰感到高興。商人們表示，這些不守規則的人士，可以低價出賣所捕來的海產，但買這些海產的消費者卻得不到保障，不知海產有否經過正當的處理。

俄勒岡州魚類和野生動物部同時發出以下的聲明：

“停止偷獵運動教育公眾如何識別和報告偷獵行為。這項運動是由捕獵者、保護主義者、土地所有者和休閒主義者之間的合作，目標是通過TIP Line，有更多人會舉報與捕捉野生動物有關的犯罪行為，加強調查和起訴，以起阻嚇作用。”