波特蘭新聞

一對夫婦非法出售螃蟹　被罰1,400元

　　（本報綜述）據俄勒岡州魚類和野生動物部ODFW所發出的消息，一對Prineville夫婦因將在休閒性質的捕撈活動上獲得的螃蟹在商業市場上非法出售，因而被判賠償1200元。

　　Prineville居民Gerald Shawna Wilson Turn In Poachers (TIP) Line 基金各支付100元，並且三年內禁他們申請捕魚或貝類許可證。

魚類和野生動物部隊在接到TIP Line的電話投訴開調查。調查人員根據所提供的線索，發現這對夫婦通過社交媒體包括臉書頁，放上出售活或煮熟的螃蟹的廣告

　　執法部門表示，這對夫婦在廣告中註明螃蟹免費，但建議買家每磅捐贈11元。據5月起訴此案的林肯縣地方檢察官肯尼斯·帕克(Kenneth Park) 稱，至少有11人通過臉書或其他社交媒體購買了這螃蟹。

　　帕克強調了消費者瞭解海鮮來源的重要性。他說：“如果你在網上看到這些廣告，而他們不是商業運作，你看到的就是非法售賣的螃蟹。”

商業捕蟹的商對這對夫婦的行為被起訴和被罰感到高興商人們表示，這些不守規則的人士，可以低價出賣所捕來的海產，但買這些海產的消費者卻得不到保障，不知海產有否經過正當的處理

俄勒岡州魚類和野生動物部同時發出以下的聲明：

停止偷獵運動教育公眾如何識別和報告偷獵行為。這項運動是由捕、保護主義者、土地所有者和休閒主義者之間的合作目標是通過TIP Line，有更多人會舉報與捕捉野生動物有關的犯罪行為加強調起訴，以起阻嚇作用