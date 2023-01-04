一億元待領金錢 政府將自動寄回物主　

（本報綜述）俄勒岡州地政總部，目前存有價值數億元無人認領的金錢和物件，該部門每年均提醒州民上網查閱會否是物主之一，然後提出申請領回。但因疫情關系和政府考慮到州民的財政情況，州政府改為自動將被主人遺忘了的現款寄上，物主無需辦理任何失款手續。

俄勒岡州財長杜拜厄斯．瑞德（Tobias Read）在周二宣佈，目前待領的款項已累積至一億元。

這些無人認領的金錢多是從銀行、保險公司或是僱主送來的無人認領支票。當收票人可能是搬遷或是某些原因，支票未能交到其手上的話，這等支票就會放到州政府的地政總部，如失物一般的，等待物主領回。這些可能是未領取的工資、銀行帳戶的餘結、租屋按金、禮品卡等。

今年的支付過程從2 月開始，首先歸還2018年向州政府報告的無人認領金額。對於2019 年報告的無人認領資金，支票將在4 月份發出。2020年的將於6 月發出。

被認定為無人認領資金的主人將收到一封通知付款的信件。經確認後，財政部隨後會將支票和確認信郵寄給金主。

地政部呼籲市民在收到寄款通知後，要耐心等待郵寄到的支票。如在查到自己名字後立即在網上申請領回的話，就會打斷該部門處理你失款支票的程序，州民還是最好等收到通知和支票才到網頁提出領回申請，否則您的失款就會延誤到6至7個月後才能收到。

地政處人員表示，這份名單每年更新，就算你去年已經索賠，今年可能還有，州民可查閱網頁：unclaimed.oregon.gov，輸入你或你商戶的名字就可。

