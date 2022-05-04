一位真正會為您發聲的華裔候選人 心繫社區的Duncan Hwang 黃大綱

（本報訊）在去年11月，本報就曾經介紹過一位今年會參選Metro District 6 都會局第六選舉議席的Duncan Hwang（黃大綱）。他被委任暫代因健康問題要離任的議員，而在今年的選舉中，他將正式參選，角逐都會局這個席位。

黃大綱，Duncan是一名心繫少數族裔社區的華裔民主戰士，目前是亞太裔聯盟（APANO）的聯席董事，他加入APANO已有8年，一直參有與翡翠區的發展工作，與政府多個部門有密切的聯系，今次他的參選也得到很多政府官員的背書支持。

在過去幾年，他為翡翠區所造出的成績有目共睹，不少區內的華商和華人因而受惠。在82街Division街口的一座廉租柏文，是Duncan多方努力下，將多個政府部門和其它機構拉在一起合作下，結果建成了區內這座為低收入人士而設的住宅。

市政府剛通過從州政府接收82街的方案，Duncan集同多名州和市議員的力量，成功獲得州政府批出1.85億元作為82街的修路費用，最終促成這個談論已有20多年的82街正式獲波特蘭市政府接納，記得當時還有華人站街舉牌支持。在波特蘭市政府接手後，82街將會進行一連串的修繕和加設更多的安全設施，確保使用82街民眾的安全。

Duncan說，82街穿過翡翠區一帶，這是全州最多元文化的地區，在翡翠區的一段更是華商林立，是華人經常往來的街道，作為少數族裔社區的華人，是值得政府在交通安全上的照顧的。

華人社區或是亞裔社區一向都是被忽略的一群，沒有政治意識，Duncan一直為這個全州擁有最多元文化的地區去爭取，帶領和鼓勵社區成員，用移民的英語在市政府聽證會中作證，將實狀親自向政府官員陳述．

在疫情剛開始時，波特蘭市政府首批商戶援助金就是給予翡翠區的；當亞裔仇恨升溫時，市政府率先向翡翠區表達關心，這都是Duncan多年來一直努力為本區，或說為亞裔爭取得來的關注。

自從去年底被委任為都會局議員後，Duncan表示，他馬上在大家關注的問題上著手。

首先是清理市內的垃圾，Duncan提到，在疫情前，要清走非法被棄置的垃圾最少要等72天，目前他已成功將時間縮減到2至4天。在他上任後，在2022年至今，都會局共清走超過1,400個垃圾堆積點，平均每天收集3噸垃圾。Duncan說，清理垃圾的人手已增加了一倍，估計大家將會在今夏見到成績。

第二是無家者問題，Duncan表示，在過去幾個月，都會局增加了1,600個床位，並幫助了17,000名人士，他目前正推動加快行動，相信在未來數個月內將有更明顯的改善。

Duncan表示：如當選，作為管轄包括翡翠區在內的都會局議員，他會致力於改善目前的交通狀況，增加更多廉租單位，以及向小商企提供支援。他說：「我知道目前是困難時期，在過去2年我們的社區也是非常艱難。我相信在接下來的幾個月裡，我們將在社區的宜居性方面取得進展。」

波特蘭市現時正經歷的種種問題已令人喘不過氣，很多人希望在今次選舉利用手上的一票來改變現狀，就連一向不太關心政治的華人也變得積極。對Duncan的參選，有華人發現在市議員哈迪斯蒂的支持者名單上有Duncan的名字，因此而要求Duncan除名，否則會考慮不投他一票。

對此Duncan有以下回應：我不能在所有事情上都認同哈迪斯蒂的想法，但她來自波特蘭東區，作為波市監管交通部的議員，她一直支持82街的改變。82街是波特蘭許多華人生活和工作的地方。我們與州眾議員Khanh Pham 合作，獲得1.85億美元來修復82街，就日前，波特蘭市議會投票決定接收82街。這是我們社區的重大勝利。由2007年至2017年間，82街共有196人死亡或受重傷，但卻要到現時，我們才可以採取行動。這包括增加照明、設更多的安全過馬路設施和修補街道。

最後，Duncan提到：單憑一名議員的力量是不足以搞砸一切，同樣，單憑一名議員的力量也不能解決所有問題。每個人都需要共同努力，才能找出真正的解決方案。

另外，Duncan的競爭對手亦攻擊Duncan及另一位少數裔族參選者，指二人任職在非營利機構，如當選則有利益衝突，因為二人所任職的機構均獲得都會局撥款。

Duncan表示，都會局在批出每筆撥款都經過多個部門審查的，絕對不回因為「朝中有人好辦事」而隨便將撥款送出。

欲了解更多有關Duncan今次參選的詳情，歡迎到他的競選網站www.duncanformetro.com。要知道更多有關Duncan的個人資料，可參閱本報在去年11月的報導。