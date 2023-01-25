年味濃  人氣足  消費旺 『金兔歡躍迎新春』現場歡樂氣氛洋溢





（本報訊）『金兔歡躍迎新春』已於上周六在俄勒岡州會議中心舉行過，當日正值年三十，整天會場內都充滿著濃烈的新年歡樂氣氛，人流暢旺，人人都喜逐顏開。各銷售和美食攤位整天都出現人龍。幸運輪更是整天不停在轉，為入場觀眾帶來好運。

大會的開幕禮在中午12時舉行，被邀出席的嘉賓有新任市議員雷內·岡薩雷斯（Rene Gonzalez）、縣議員洛瑞·斯特格曼(Lori Stegmann)、都會局議員黃大綱(Duncan Hwang)等民選議員,他們聯同贊助商代表，主辦單位：波特新聞－許張淑儀、波特蘭文藝中心 －陳謹新、中華會館主席李汝堯等一同主持了切燒豬的儀式，寓意人人由年頭好到年尾。市長辦公室亦派出代表Bobby Lee 與縣議員Sharon Meieran 在中場到場向觀眾拜年。嘉賓們對現場擠擁的場面表示興奮，大家都表示，這絕對是展現波特蘭多元文化特色的代表活動。議員們都認為疫情後，大家更珍惜相聚歡慶的日子，期望兔年能為各界帶來和平和進步。

每年觀眾特別期待的是財神爺派紅包，期望領過紅包，整年都幸運。贊助商順發超市，在現場每小時均派送不同的禮物，Adidas公司更向全場觀眾送出員工店半價優惠券，再加上多個攤位均送出禮品，台上玩遊戲送大禮，獎品包括多張『流浪地球2』電影票，觀眾們都表示，在兔年來臨之際，先到此行個大運，結果滿載而歸，開心接迎兔年。

舞台上演出的單位，無論是小孩或是成人，每人都落力為觀眾送上精彩的演出。由鑼鼓喧天的舞獅、震撼人心的武術、氣勢如虹的大鼓、展現東方美的旗袍秀、充滿民族氣息的中國舞到開心可愛的小孩歌詠等，讓觀眾整天都看到不同的文化演出。整天的節目在白蓮演出霸氣十足的樁上舞獅之後，『金兔歡躍迎新春』正式宣佈完滿落幕。觀眾們都期望下一年春節再見！

『金兔歡躍迎新春』的贊助機構和商企如下：鑽石贊助：TriMet公司；金贊助：Health & Wellness 保健整脊中心；銀贊助：華人服務中心、順發超市、Diginity、Spirit Mountain 賭場；銅贊助：新洋食品公司、都會局Metro、波特蘭市長辦公室；翡翠贊助：聯合會計師事務所、Bank of America、美洲麵行、Travel Portland （波特蘭旅遊局）、麥魯瑪縣委員會、WB Adams保險公司、JHC Companies、LEEKA Architecture & Planning、MILLER NASH 律師行、Engery Trust of Oregon、香港經濟貿易辦事處、駐西雅圖台北經濟文化辦事處。砵崙海宴公所贊助往來會場及82街的穿梭巴士。