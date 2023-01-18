『金兔歡躍迎新春』周六開鑼 60多商戶機構準備就緒 現場送出過千份禮品 Adidas大派員工店購物券 幸運大抽獎 贏取價值千元的抽油煙機  流浪地球2戲票 海宴公所贊助免費巴士來回會場   周六等您來行大運  齊齊迎兔接福

（本報訊）由波特蘭新聞、波特蘭文藝中心、中華會館聯合主辦的『金兔歡躍迎新春』，今個星期六（1月21日星期六），由上午11時到下午5時在俄勒岡會議中心展廳A內舉行，門票每位10元。今年得到砵崙海宴公所贊助免費巴士來回會場，由東南82街的Eastport Plaza郵局對面的停車場開出，駕車到來乘巴士的觀眾可將汽車停在內，首班巴士將於早上10時半開出，最後一班由會場回程的巴士將於5時半開出。

由於商號的踴躍支持，大會決定增加一個『金兔歡躍迎新春』幸運抽獎，觀眾可贏取新款的太平洋抽油煙機、劉德華演出的『流浪地球2』電影票，以及威捷公司送出的電器等。另外，大家喜愛的Adidas運動服裝店更送出數千張員工店購物券給予現場觀眾，加起來，『金兔歡躍迎新春』現場送出的獎品有過千份。還有最受孩子們歡迎的財神爺將在開幕禮完畢後大派利是（紅包）。

現場除了不同的攤位為大家提供服務資料和拜年外，俄勒岡醫科大學藥劑學院將在現場為您做健康檢查，包括量血壓；俄勒岡能源信託為你提供節能補助資料…………等等。喜愛韓風的，KPOP禮品將不會令你失望。

至於吃方面，紅茶館會供應點心、成都小吃有串燒、嫣茶供應珍珠奶茶。

一眾演出的團體亦已準備就緒，令人看到驚心動魄的白蓮獅隊－樁上舞獅將是當日的壓軸演出。

本地的華裔藝術家將傾巢而出，為大家寫揮春、畫人像、石雕、手工藝等等。

主辦單位感謝為『金兔歡躍迎新春』幸運抽獎和幸運輪送出禮品的商號：太平洋抽油煙機、Well Go USA電影發行公司、魚樂軒、紅茶館、好味館、全記麵家、好景燒臘、東京拉麵、天華樓、天虹餐館、五味館、永明堂、祥發超市、快樂小羊、利民餅家、新洋超市、三寶參茸、香港經濟貿易處、威捷中心及Adidas運動服裝店。

『金兔歡躍迎新春』的贊助機構和商企如下：鑽石贊助：TriMet公司；金贊助：Health & Wellness 保健整脊中心；銀贊助：華人服務中心、順發超市、Diginity、Spirit Mountain 賭場；銅贊助：新洋食品公司、都會局Metro、波特蘭市長辦公室；翡翠贊助：聯合會計師事務所、Bank of America、美洲麵行、Travel Portland （波特蘭旅遊局）、麥魯瑪縣委員會、WB Adams保險公司、JHC Companies、LEEKA Architecture & Planning、MILLER NASH 律師行、Engery Trust of Oregon 、香港經濟貿易辦事處、駐西雅圖台北經濟文化辦事處。

表演時間表：

11:30 馬丁路德金小學中文班

波特蘭婦女聯誼會–賀年歌

12:00 開幕禮

李氏公所舞獅

波特蘭文藝中心舞蹈班

1:00pm波特蘭婦女聯誼會－旗袍秀

頂峰武術學院－武術表演（中班）

波特蘭扯玲隊

Xstream國林國際學校、俄勒岡藝術體操舞蹈學院

2:00pm 白蓮舞獅隊

歡樂舞蹈組－中國舞

流行歌曲 － 侯婷婷、陳俊宏

3:00pm 頂峰武術學院

武術表演（高級班）

中華學校學生－歌詠

PDXRBD韻律操

4:00pm 木蘭大鼓隊

白蓮獅隊－樁上舞獅