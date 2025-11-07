『更緊密的合作 可持續的未來』 第七屆中美友城大會獲圓滿成功 瓦格納：俄州很自豪地走在美中地方合作的前列

（本報記者俄廣才攝影報導）由中國人民對外友好協會、浙江省人民政府共同主辦、以「更緊密的合作 可持續的未來」為主題的第七屆中美友城大會，於10月25日至27日在杭州舉行。來自美國28個州36個郡市的180餘位各界人士，與中方26個省區市140餘位代表共同出席，是近年來規模最大、層級最高的中美地方交流活動。

浙江省省長劉捷、中國人民對外友好協會會長楊萬明、美國國際姐妹城協會榮譽主席洛佩茲、俄勒岡州參議長瓦格納等出席開幕式並致辭，中國駐美國大使謝鋒發來視頻致辭。

楊萬明在致辭中指出，中方始終按照「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，努力構建穩定、健康、可持續發展的中美關係，這是中美兩國的正確相處之道，也是中美友城交流合作的重要指引。

瓦格納參議長在致詞時表示，俄勒岡州議會是全美首個以立法形式支持發展對華友好省州關係的州議會。多年以來，在執行主席藍進率領的俄勒岡-中國理事會的努力推動下，俄勒岡州與福建省和天津市等中方省市交往密切，友好關係持續加深，很自豪地走在美中地方合作的前列。

瓦格納議長充分肯定中美友城關係對於加深人民理解、增進雙方福祉的積極作用，呼籲美中各界有識之士在面臨各種困難挑戰的時期，更加積極支持、投身友好城市合作。

瓦格納強調，俄勒岡州將繼續同中國省市一道，不斷拓展清潔能源、農業、醫療等領域的互利合作。推動雙方在人文、教育、青少年等領域進一步擴大合作，共同為美中關係穩定、健康及可持續發展作出積極貢獻。

開幕式後，多家媒體對瓦格納參議長進行專題採訪。俄州議會代表團一行還參加了平行分論壇，與各地嘉賓圍繞教育交流、城市創新、可持續發展等議題進行深入探討，分享中美友城合作優秀案例與經驗。

本屆大會上，中美兩國各界代表在友城、教育和經貿等領域共簽署了九項合作協議，並發佈了《杭州共識》。

在杭州期間，俄勒岡州議會代表團一行參訪了雲深處科技公司，近距離考察具身智能與機器人技術創新成果，為兩地產業合作搭建溝通橋梁。參訪中，代表團重點關注了該公司在機器人領域的技術突破與場景應用，雲深處科技相關負責人陪同講解並參與交流。

作為具身智能創新引領者，雲深處科技現場展示了全球首款IP66防護等級的DR02人形機器人 。通過動態演示，機器人在模擬淋雨、粉塵環境中穩定運行的性能，以及寬溫域適應能力，讓代表團成員駐足熱議。

此外，四足機器人「絕影」系列的應急救援應用案例也引發關注，該產品可深入高危區域執行偵察、物資投送等任務，在多次重大演習中驗證了可靠性 。

參議長瓦格納認為，機器人產業作為創新核心領域，存在廣闊合作空間，此次參訪也為雙方探索技術交流與產業落地路徑奠定了基礎。