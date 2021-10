「82街世界美食之旅」又來啦！

吃炒粉麵飲茶買菜 都有機會贏取禮券

去年因新冠疫情停辦了一年的「82街世界美食之旅」,今年捲土重來,由10月23日至11月7日,凡惠顧82街一帶的食肆或雜貨店,就有機會贏取禮券。

「82街世界美食之旅」是由82街商會主辦,目的是向民眾宣傳82街的商戶。82街一帶是本市擁有最多元文化的地區,近年更成為了一條食街,在這裡可找到各國不同的美食。

今年活動跟往年不一樣,不單只是宣傳餐館,更加入賣食物的雜貨店。遊戲方式亦變得更容易。只要你在活動期間,到82街,包括翡翠區內的雜貨店和餐管,甚至是餅店,奶茶店等惠顧,拍一張照片,寫下商戶名稱和地址,加一個標籤#82 dishes,上傳到不同的社交媒體,包括:Facebook, Instagram, Twitter, TikTok,又或電郵到 *protected email* 。參加次數不限,無論你今天在82街吃點心,然後到雜貨店賣菜,再到珍珠奶茶店或買麵包;明天再去吃壽司,或是韓國料理,每次均可打卡參加抽獎,贏取25元禮券。

很多時,主流媒體在介紹最佳食品,例如餃子,麵食,一向在這區正宗的出品都不會被列在其中,今次「82街世界美食之旅」的名單中有大部份華人商鋪的名單都由波特蘭新聞提供,希望藉此機會,讓更多人認識不同的華人美食和雜貨店。

歡迎讀者們積極參予,支持本地華人商戶。

根據商會公佈的部份名單如下:

24/7 Mocha – 236 S.E. 94th Ave.

82nd Seafood – 2446 S.E. 87th Ave.

Al Mustafa Food Cart – 8145 S.E. 82nd Ave.

Amigos Del Sol – 8202 S.E. Flavel St.

Anything Else? – 8145 S.E. 82nd Ave.

Best Taste Chinese BBQ好味道 – 8350 S.E. Division St.

B’un Bo Hue – 7002 S.E. 82nd Ave.

Beijing Hot Pot 北京火鍋– 2768 S.E. 82nd Ave.

Best Baguette – 8308 S.E. Powell Blvd.

Best Taste of India – 8145 S.E. 82nd Ave.

Binh Minh Sandwiches – 7821 S.E. Powell Blvd.

Black Bear Diner – 3737 S.E. 82nd Ave.

Blue Room Bar – 8145 S.E. 82nd Ave.

Bobablastic – 8145 S.E. 82nd Ave.

Boiling Pot – 2850 S.E. 82nd Ave.

Boohan Market – 1313 S.E. 82nd Ave.

Bubble Tea (Fubonn) – 2550 S.E. 82nd Ave. Suite 21

Bun and Pho House – 2838 S.E. 82nd Ave.

Burger King – 3830 S.E. 82nd Ave.

Burgerville #4 – 8218 N.E. Glisan St.

Carls Jr. – 8205 S.E. 82nd Ave.

Cartlandia – 8145 SE 82nd Avenue

Cha Lua Deli – 5913 SE 82nd Ave.

Chan by KKoki – 8001 S.E. Powell Blvd.

Chang Fa Market祥發 – 8310 S.E. Division St.

Cheesecake Nirvana – 8145 S.E. 82nd Ave.

China Foods中國食品 – 1414 S.E. 82nd Ave.

Chinese Delicacy 一品香– 6411 S.E. 82nd Ave.

Chungdam Korean Fusion – 7901 S.E. Powell Blvd.

CORE – 3612 S.E. 82nd Ave.

Domino’s Pizza – 4103 S.E. 82nd Ave.

Don Pedro – 4829 S.E. 82nd Ave.

Double Up Bar – 4820 S.E. 82nd Ave.

Eastport Food Carts – 3905 S.E. 82nd Ave.

Eastport Liquor Store – 8001 S.E. Powell Blvd.

Eastport Starbucks – 4328 S.E. 82nd Ave.

Eastport Subway – 4328 S.E. 82nd Ave., H-6

EC Kitchen Taiwanese Food易廚房 – 6335 S.E. 82nd Ave.

El Burrito Loco – 3126 N.E. 82nd Ave.

El Chili Relleno – 9150 S.E. Division St.

El Tapatio – 2627 S.E. 82nd Ave.

Excellent Cuisine魚樂軒 – 8733 S.E. Division St.

Fubonn Starbucks – 2834 S.E. 82nd Ave.

Fujiyama Sushi Bar & Grill – 4124 S.E. 82nd Ave., #550

Fusion Taste – 8145 S.E. 82nd Ave.

Gyros House – 8140 S.E. Cora St.

H.K. Café 紅茶館– 4410 S.E. 82nd Ave.

HA & VL Vietnamese Noodles – 2738 S.E. 82nd Ave.

Happy Dragon Chinese 悅龍– 707 N.E. 82nd Ave.

Happy Teriyaki North – 4104 S.E. 82nd Ave.

Happy Teriyaki 82nd – 7217 S.E. 82nd Ave.

Hung Phat Food Center 鴻發– 101 S.E. 82nd Ave.

Imperial Euro Market – 11050 S.E. Powell Blvd.

IHOP – 4931 S.E. 82nd Ave.

Jack in the Box – 4242 S.E. 82nd Ave.

Jin Jin Deli – 8220 S.E. Harrison St., #138

K-Town Korean – 5450 S.E. 82nd Ave.

Ka Te Restaurant & Bar – 3554 S.E. 82nd Ave.

Kenny’s Noodle House全記 – 8305 S.E. Powell Blvd.

King’s Bakery 皇冠– 2346 S.E. 82nd Ave.

Kkoki Korean BBQ – 8001 S.E. Powell Blvd.

Kura Sushi – 8230 S.E. Harrison St.

Lei’d Back Hawaiian – 3905 S.E. 82nd Ave.

Las Islas Marias – 2745 S.E. 82nd Ave.

Lee’s Sandwiches Portland – 4124 S.E. 82nd Ave., #788

Li Min’s Bakery and Bistro 利民– 8615 S.E. Division St.

Little Saigon Noodles & Grill – 8165 S.E. Ash St.

Master Kong 康師傅– 8435 S.E. Division St.

Mei Sum Bakery美心 – 8001 S.E. Powell Blvd.

Meianna Bakery美安娜 – 2850 S.E. 82nd Ave.

Merendero Estela – 7107 S.E. 82nd Ave.

Mixteca Mexican Restaurant – 2320 S.E. 82nd Ave.

Mojo Crepes – 2850 S.E. 82nd Ave.

Ms. T’s BBQ – 8145 S.E. 82nd Ave.

MIC-TLAN – 5703 S.E. 82nd Ave.

My Brother’s Crawfish – 7107 S.E. 82nd Ave.

Mocha Express – 1951 S.E. 82nd Ave.

Nick’s Doubleup Deli – 8028 S.E. Powell Blvd.

Ocean City Seafood海城 – 3016 S.E. 82nd Ave.

Old School Coffee – 8101 S.E. Division St.

Ooh Pasta – 8145 S.E. 82nd Ave.

O’Sushi – 2850 S.E. 82nd Ave.

Pappy’s Bar & Grill – 1144 N.E. 82nd Ave.

Papuseria Miguelena – 8145 S.E. 82nd Ave.

Pho Hung 82nd – 3120 S.E. 82nd Ave.

Pho Oregon Restaurant – 2518 N.E. 82nd Ave.

Pho Sai Gon Xua PDX – 5253 S.E. 82nd Ave., #C

Pho Van 82nd Foods – 1919 S.E. 82nd Ave.

Pho Vietnam Restaurant – 5440 S.E. 82nd Ave.

Pizza Hut – 7901 S.E. Powell Blvd.

Pot and Spicy串串鍋 – 8230 S.E. Harrison St.

Puddletown Bagels – 8145 S.E. 82nd Ave.

Pupuseria El Buen Gusto – 7732 S.E. 82nd Ave.

Pupusaria Miguelena – 8145 S.E. 82nd Ave.

Pure Spice Chinese Restaurant – 2446 S.E. 87th Ave.

The Rockin’ Crab & Boiling Pot – 2850 S.E. 82nd Ave.

Rosita’s Place – 3405 S.E. 82nd Ave.

Royaltea Portland – 5253 S.E. 82nd Ave.

Saigon Market – 1111 N.E. 82nd Ave.

Santa Cruz Bakery – 24 S.E. 82nd Ave.

Shun Fa Market 順發– 8310 S.E. Division St.

Shun Fat Supermarket – 5253 S.E. 82nd Ave.

Sa Kong Dong – 2850 S.E. 82nd Ave.

Subway – 4328 S.E. 82nd Ave.

Subway – 3103 N.E. 82nd Ave.

Sunny’s 82nd Market – 944 N.E. 82nd Ave.

Sushi Sushi – 5432 S.E. 82nd Ave.

Sushi Yummy & Chinese 好味館– 1815 S.E. 82nd Ave.

Taco Bell – 2247 N.E. 82nd Ave.

Taco Bell – 3908 S.E. 82nd Ave.

Teo Bun Bo Hue – 8220 S.E. Harrison St.

Teppanyaki Hut – 8145 S.E. 82nd Ave.

Thai Fresh – 8409 S.E. Division St.

The Sting Tavern – 7737 S.E. 82nd Ave.

The Rock House Grill – 8145 S.E. 82nd Ave.

Thien Hong – 8000 S.E. Powell Blvd.

Tik Tok – 3330 S.E. 82nd Ave.

Tin Seng Market – 8350 S.E. Division St.

Toast La Tea – 2446 S.E. 87th Ave.

Tokyo-Ya Ramen – 4328 S.E. 82nd Ave.

Wing Ming Herbs永明 – 2738 S.E. 82nd Ave.

Wing Seafood Market 永盛– 8640 S.E. Division St.

Wingstop – 4124 S.E. 82nd Ave.

Yan Zi Lou燕子樓 – 2788 S.E. 82nd Ave.

Yang Kee BBQ Noodle楊記 – 8220 S.E. Harrison St.

Yau Shing Market 良景– 1817 S.E. 82nd Ave.

Yi Fang Taiwan Fruit Tea 一芳– 8136 S.E. Foster Road

Yumm Yumm Kabob – 8145 S.E. 82nd Ave.

Yummy Yummy Seafood – 3905 S.E. 82nd Ave.