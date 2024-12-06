「重構美國經濟領導能力」 美外交關係委員會官員巡訪俄勒岡州 俄勒岡中國理事會舉行歡迎晚宴暨座談會

（本報記者俄廣才攝影報導）美國外交關係委員會地緣經濟研究中心傑出研究員兼主任馬修·古德曼，與美國外交關係委員會全球經濟副主任艾莉森·史密斯一行，於日前抵達俄勒岡州進行工作巡訪。

12月2日晚，俄勒岡中國理事會假座魚樂軒酒家舉行歡迎晚宴暨座談會。

俄州參議員、州教育委員會主席、俄勒岡中國理事會天津分會主席邁克爾·德蒙布羅，俄州參議員、俄勒岡中國理事會福建分會主席羅·弗雷德裡克，俄勒岡州政府副州務卿謝麗爾·邁爾斯， 俄勒岡州中國理事會執行主席藍進、副主席應書琪、秘書長张善博，以及州商務廳廳長索弗·張，俄勒岡小麥委員會首席執行官阿曼達·霍伊，俄勒岡葡萄酒委員會執行董事吉娜·比安科，波特蘭港務局經濟發展總監塔瑪拉·肯尼迪，格林科國際首席執行官史蒂文·方，俄勒岡健康管理廳經理朱莉·卡德曼等嘉賓出席。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進致歡迎詞時，詳細介紹了俄勒岡中國理事會及下設四個分會的組成和在中美地方交流中的重要作用。

與會的州參議員德蒙布羅，州參議員弗雷德裡克，副州務卿邁爾斯，俄勒岡州經濟廳廳長索弗·張，及波特蘭港務局，俄勒岡州葡萄酒協會，畜牧草出口公司代表等踴躍發言，探討地方經濟對美國國際貿易及外來投資的作用，一致認同推進國際間公平貿易對地方經濟、就業等所產生的巨大影響。

兩位州參議員均表示，中美文化交流的重要性，特別是地方基層之間互訪合作的必要性。他們以訪問中國的親身經歷，指出了中美之間的人文交流在減少認知誤差中的積極作用。

港務局負責人、畜牧草出口企業等代表在發言時特別強調，貿易對當地經濟的重要性和對物價的影響。表示俄勒岡是一個非常依賴進出口的州，關稅的征收對地方經濟、物價等有著千絲萬縷的關係。

州經濟廳廳長還特別強調海外投資對當地經濟和就業的貢獻，表示俄勒岡歡迎海外企業到俄州投資發展。

據了解，美國外交關係委員會地緣經濟研究中心主任馬修·古德曼擁有約翰霍普金斯大學高級國際研究學院碩士學位，及倫敦經濟學院的學士學位，曾在國家安全委員會擔任國際經濟事務主任，負責 G20、APEC 和其他總統峰會。在加入白宮之前，古德曼曾擔任美國國務院經濟事務副國務卿的高級顧問。他還曾在奧爾布賴特石橋集團、高盛工作，並擔任美國財政部駐東京代表。

目前，美國外交關係委員會正在倡導構建一個關於美國在國際經濟中角色的對話平台。該倡議將分析該委員會學者和成員、外部專家以及全國各地人士的見解，探索美國在國際經濟政策三個關鍵領域的領導力，即貿易、對外援助發展和經濟安全。

作為該倡議的基礎部分，美國外交關係委員會將在未來一年內進行巡訪之旅，與當地官員、商業領袖、學生、記者等廣泛交流，了解全國各地的美國人對參與國際經濟的看法，這些巡訪對話中獲得的觀點和見解將為委員會的研究，以及為美國國際經濟政策的建議提供信息。通過將廣泛的意見或建議提到議程，希望有助於對美國在國際經濟中的領導目標和工具達成更有效的理解和共識。

此次美國外交關係委員會官員巡訪俄州並拜會俄勒岡中國理事會，展示了俄勒岡中國理事會在代表俄州利益攸關者方面的關鍵作用，以及中國作為世界第二大經濟體不可忽略的地位。

雙方一致同意，未來將通過理事會秘書長保持進一步的聯繫與合作。