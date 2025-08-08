「跨越沈默 創造鏈接」詮釋真誠包容與理解 華人服務中心專題藝術作品展引發社區關注

（本報記者俄廣才攝影報導）由華人服務中心舉辦的「跨越沈默 創造鏈接」專題藝術作品展開幕式，於8月1日下午在東南區辦公大樓展廳舉行。

本屆展覽以「亞裔社區心理健康與福祉」為主題，共展出包括書法、繪畫、詩歌、短文、攝影等表現形式的五十餘幅作品，社區各界民眾及參展藝術家近五十人出席了開幕儀式。

有三位參展藝術家在本屆展覽中獲得嘉獎。

一等獎：詩歌《近日》，作者：Janefer Lim。

《近日》，一首感人的韓文詩歌。作者在詩中寫道：近来，常有些日子，心头会无缘无故地沉重⋯⋯，也有些日子，连一句「我很好」，都难以说出口。⋯⋯我静静地感觉到，你，正在度过这样的一段时光。⋯⋯我想将我的一颗心，悄悄地，安放在离你心最近的地方。什么都不说也没關係，直到你重新好起来为止⋯⋯。

作者察覺到他的朋友一直隱藏的情緒和獨自的心理掙扎，同時告訴朋友友自己會始終陪伴左右，給予情感支持與包容，無論這一歷程需要多久。

二等獎：繪畫作品《憂鬱的韓國學生》，作者：Jee Zielsdorf。

藝術家通過創作描繪該年齡段的青年常有的困境，不被親友理解或不被社會所關注，折射出藝術家自身作為亞裔年輕人在成長過程中的親身感受。

三等獎：詩歌《鏡中》，作者：Michelle Chan Schomburg。

一首英文詩歌，作者通過自己童年、少女、青年直到身為母親在不同時期鏡中影像的變化，訴說自己在情感緘默的家庭中環境成長的經歷。詩中既反思了母親在相似環境中掙扎的跨代創傷，也展現了作者如何試圖打破這種沈默的循環往復。

詩歌的最後寫道：「⋯⋯我望向鏡中，看見了我的女兒，她眼中的光閃爍著所有的快樂與憂愁，對我毫無保留，因為我們教會了下一代，如何坦誠地談論自己的真實感受。

「我望向鏡中，看見了一個光明的未來。在那裡，心理健康不再被污名化，因為我們終於明白，那些話語，原本就值得被溫柔傾聽。」

主辦單位為獲獎藝術家頒發了獎狀，三位藝術家在開幕儀式上與來賓們分享了他們的創作理念。展品中所揭示的當今社會普遍關注的心理健康問題，引發了觀眾們的共鳴。

「亞洲社區心理健康與福祉」是華人服務中心「跨代資源連結」計劃中的一項專案。在西北天然氣公司的贊助下，自2022年以來持續為有學齡兒童的移民家庭及雙文化家庭提供語言契合、心理健康諮詢等方面的服務。

主辦單位認為，情緒與心理問題在亞裔文化裡一直是不可外言的秘密。「家醜不可外揚」這句俗語成了一道無形的牆，把人們內心的風雨艱辛壓在了心底。

研究顯示，心理疾病一直是主要的健康和社會問題，是我們迄今遇到的最嚴重的公共衛生問題，特別是對年輕一代的生活和未來構成重大威脅。

有學者曾提出「個人的心理健康，是一個社會的挑戰」的觀念。家庭作為一個主要的社會單位，極大地影響著個人的心理健康。因此，探索社會與家庭如何會導致精神困擾，以及哪些策略可以促進積極的個人心理健康轉變，是有積極意義的。

華人服務中心以亞裔社區心理健康為主題舉辦書畫、詩歌、短文等藝術形式的展覽，致力於創造一個安全、和諧共處的社區空間，以真誠的對話增進溝通與理解，正面揭示和正確看待心理健康問題。本屆「跨域沈默 創造鏈接」藝術作品展，無疑是探求與詮釋這一備受關注的社會問題的新的嘗試。

展覽日期：8月1日至8月29日；開放時間：週一至週五9:00am至5:00pm；地址：9030 SE Foster Rd, Portland, OR；聯絡電話：503-872-8822。（展覽開幕式圖片及獲獎作品資訊由華人服務中心陳曉穎 Krystal Chen提供）