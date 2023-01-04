「讓萃勝與時代節奏合拍」 萃勝工商會舉行換屆交接儀式

（本報記者王星報道）1月1日，時逢元旦吉日，萃勝工商會於本部大堂，舉行換屆交接儀式。酬神、拜印、會議、合宴，以傳統程式完成新舊交替。七十餘名會員如约到會參加儀式，共襄盛舉，同賀新晉班子就位。

交接儀式自午時始。時萃勝大堂，群賢畢集。神位前香煙繚繞，供品齊具。眾人皆行三拜大禮。酬神畢，卸任會長余建華捧印交與會所元老、顧問團，由溫元老接回，爾後再鄭重授與新任會長容鈞武與副會長劉強二人受納。

嗣後，容、劉二人以新晉會首名義，遂向神位獻花，以明其心、表其志，祈愿永續會務嘉福。

至此，酬神、交接儀式禮成。眾人皆歡，茶聚以慶。萃勝姐妹已将特製美味佳餚及糕餅點心備下，更添融融之氣氛。

下午申時，新任會長舉行首次會務例會。會長容鈞武、副會長劉強先後在會上作致辭。一致表示將遵循本會宗旨，在元老、顧問團的指導下，聯絡與團結僑社各界人士，謀會所之利益，推工商之發展，行社會之慈善，促中華之文化，努力辦好會務，續寫歷史篇章。

晚間酉時，又啓當日最後一項議程。即二位新晋會長於「燕子樓」餐廳，筵開七席，恭請本會諸同仁共進「團年饭」。賓朋滿座，華燈燦然；美酒佳餚，飛觥舉觴；新年伊始，锦绣在望。

宴會現場，元老溫紹廉在接受採訪時感慨說道：「萃勝是一家有著悠久歷史的老會。回想我到砵崙萃勝，轉眼也已40多年。撫今追昔，世事滄桑。形勢在變化，時代在發展，為使萃勝與時代節奏合拍，我們是大力培養年輕一代，‘雛鳳清於老鳳聲’，愿百年萃勝永葆青春，永續華章。」