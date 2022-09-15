「讓國會山多一位為華人發聲的朋友」 黎觀城、趙焱明夫婦在府邸為傑米召開見面會 國會議員趙美心和Suzanne Bonamici到會助陣

（本報記者王星報道）9月1日晚，俄勒岡州著名僑界人士黎觀城、趙焱明夫婦在位於West Linn 的府邸，主持召開了俄勒岡州第五選區國會議員候選人傑米（Jamie McLeod-Skinner） 選民見面會。

Jamie McLeod-Skinner 現年55歲，先後就讀於俄勒岡、哈佛和康奈爾大學。父親伍顯常是祖籍廣東台山的第二代美籍華裔。是一位從事律師、工程師的政治家，還是兼任俄勒岡州衛生與公眾服務部應急準備協調員。她曾於1995年參與戰後波絲尼亞和科索沃的重建；2020年俄勒岡州Talent 市因山火被燒毁大片房屋和土地，她臨危受命担任城市經理幫助重建。在多年的職業生涯中，她專注於社區重建，彌合分歧，致力自然資源和生態環境的保護，為工薪階層和企業發展尋求途徑，是一位樂觀而務實的民主黨人。

傑米在民主黨國會議員初選中，擊敗連任四屆的現任國會議員Kurt Schrader 而勝出。 她與共和黨侯選人Lori Chavez-DeRemer在11月最後全民選舉中對決。

美國國會華裔女議員趙美心（Judy May Chu）、國會議員蘇珊娜·博納米奇Suzanne Bonamici、前國會議員Darlene Hooley、俄勒岡越裔州議員范康娜( Khanh Pham)、都會局華裔議員黃大綱（Duncan Hwang）、West Linn市長Jules Walter 、前俄勒岡州議員Lisa Naito 等人，親臨現場助陣。

來自俄勒岡州、華盛頓州的50餘名亞太裔代表參加了此次活動。見面會由黎觀城先生主持。國會議員趙美心、候選人傑米和國會議員蘇珊娜·博納米奇及黎觀城、伍顯常等人發表了演說。

趙美心在演說中表示，亞太裔美國人在美國選民中，是增長速度最快的族裔，而華裔美國人則是美國最大的亞太族裔群體。華裔，亞太美國人社區仍在持續增長。我們也看到華裔美國人愈來愈多地參與美國政治，讓大家聽見他們的聲音。現在，我們看到國會在這方面已經有所進展。曾經有段時間，我們在國會是完全沒有代表的。所以過去曾經有一些很糟糕的政策，比如1882年的排華法案。因為我們在國會里沒有人，我們沒有發言權。但今天我們有20位亞太裔當選進入國會，其中有四位是華裔美國人，包括了孟昭文、劉雲平，還有我自己。

趙美心指出： 「顯然，我們還要繼續努力改變兩個方面的問題：一個是發展幫助我們選舉的大團體的基礎架構。事實上，我所主持的亞太裔美國人黨團具備政治力量，我們正試圖提供亞太裔侯選人竟選幫助。我們會提供政治協助、政治咨詢和籌款，可以讓更多的華裔、亞裔參選。我認為亞太裔美國人當選人數會持續增加。另一個問題是對華裔亞裔美國人一種刻板的印象，你永遠是外國人。無論你在這個國家待了多久，或你可能是在這個國家出生的，但那樣的刻板印象就是你屬於別的地方，你屬於中國或別的亞洲國家。所以，我們要為我們大家確定共同的歸屬地位去努力」。

傑米在竟選演講中，闡述了她的從政綱領和基本設想。她說她居住在俄勒岡中部，從她所從事的工程師，律師和小業主生涯，使她接觸和理解大多數俄勒岡人的生活和訴求。由於她獨特的經歷，獲得的絕大多數的捐款來自於小額捐款人。因而，她的從政策略不會因大捐款人而受到影響。她得到了來自左、中、右選民的信任和支持，包括Gladstone 市共和黨市長的有力支持。

國會議員蘇珊娜·博納米奇在講話中，贊揚了傑米的人品、思考的獨立性與辦事能力。

受94歲前俄勒岡州華裔參議員葉梅的委託，黎觀城先生在見面會上特別向傑米提問了對美中關係的主張，並發表了他本人的見解。黎先生說：美中關係直接影響到美國華人和亞裔的安全和利益。我們希望我們支持的國會議員是美中和平關係促進者，而不是將美中關係推向惡化的始作俑者。黎先生引用了華盛頓州國會議員Adam Smith最近在西雅圖華人為他舉行的籌款會上說的：「我們諾大的地球應該容納美中兩個大國的和平共存。」

傑米和趙美心議員都就此問題作出了直接、正面的回答。 她們從100 多年前的排華法案到近年來仇華仇亞行為對亞太裔的危害，闡述了與中國展開和平、積極的對話、交流和貿易，對美中两國乃至世界都具有十分重要的意义。

傑米的華裔父親伍顯常先生，由科羅拉多州專程趕來參會，為女兒加油鼓勁。 他在會上講述了女兒傑米純樸、憨厚和誠懇的為人， 以及她的善解人意，對他人的理解和幫助。

為表達對傑米的支持，國會議員趙美心和Suzane Bonamici當場為傑米捐了款，同時也鼓勵與會各位康慨解囊支持傑米。

見面會上，大家感受了心氣相通的氛圍，對傑米的競選都給予肯定、贊許和支持。晚餐結束後，傑米和他的父親伍先生以及竟選骨幹團隊，還與參會朋友進行了交流，回答了問題，並和大家合影留念，直到夜晚10 點多。

作為東道主，擔任中國聯誼會社區健康主管的女主人趙焱明，為與會朋友準備了豐盛的晚餐。夫婦兩人對邀請美國國會華裔女議員趙美心和國會議員Suzanne Bonamici等人來為傑米站台與朋友們會面感到榮幸，也為華人利益做一份貢獻感到欣慰。他們表示， 傑米生長在華裔父親的家庭，她的參選能為我們華裔發聲，希望大家能捐款和投票支持傑米，讓國會山多一位為我們發聲的朋友。