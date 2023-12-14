「美國夢」成本太大 多數人一生都賺不夠

(綜合報告)近期，金融網站Investopedia的一項分析顯示，實現「美國夢」所需成本遠高於大多數人一生的收入。從結婚到準備退休金，這個過程大約需要花費340萬美元。而根據喬治城大學的早期研究，一般美國工人終身收入的中位數僅170萬美元。

這些數字凸顯了許多家庭在應對諸如托兒、大學學費和購房等費用不斷攀升的情況下所面臨的財務壓力。

另一項來自《今日美國》的分析發現，對一個四口之家來說，想要支撐「美國夢」，每年的費用約為13萬美元。然而根據人口普查局數據，美國家庭的中位數收入僅為74,450美元。

當然，以上的花費分析包括的一些費用，例如支付大學和家庭醫療保健成本，可能由雙收入家庭的父母共同分擔。但對單一收入家庭而言，家庭財務上的掙扎則更為明顯。根據皮尤研究中心的數據，比起雙薪家庭，單一收入家庭更有可能滑落至較低收入層次。

以下是Investopedia估計的一個家庭為了實現與美國夢相關的一些典型標誌所需的支出。具體費用可能因家庭目標的不同而下降或上升。

– 醫院分娩和健康保健的平均自付費用：5,708美元

– 婚禮：35,800美元

– 撫養兩個孩子到18歲：576,896美元

– 終身購車10輛：271,330美元

– 兩個孩子一年的大學費用：42,080美元

– 包括貸款利息在內的購屋平均費用：796,998美元

– 寵物：67,935美元

– 26歲到65歲的健康保險費用：934,752美元

– 退休：715,958美元

– 葬禮費用：7,848美元