「我將無家可歸」 波特蘭低收入租戶抗議租金大幅上漲

（本報綜述 王星編譯）幾十名低收入的租戶和支持者周日早上，在波特蘭北區一廉租公寓外抗議租金上漲50%，要求管理公司將租金降到5%。

「我的租金幾乎翻了一番。」施雷納說。她在普雷斯科特（Prescott）公寓已經住了九年了，房租已漲了兩次。最近一次加租403美元，升幅有43%。

「我有一個四歲的女兒，我在學校全日制攻讀心理學。我不知道該怎麼辦。」施雷納說。她怕再也住不起房子了。

另一位房客切奇尼說，她的租金上漲了250美元。「基本上我每月有一期的薪水全數要用來交租。」她說。

波特蘭對廉租住屋的租金漲幅限制在5%以內，但根據一個名為多單位有限免稅（MULTE）的項目，樓齡在15年以下的較新住屋，住客享有5%限制漲幅的時間只有10年，之後，住客就的加租幅度可與市場看齊，普雷斯科特公寓明年就已滿十年，這表示租金將會加得更多。

「建造更多新住房的目的，就是讓人們告別街頭露宿。」切奇尼說。「所以，如果低收入者的加租幅度不受限制，那麼讓人遠離街道露宿的計劃就會成為泡影。」她更形容這為一個無形的驅逐令。

剛買下這座大樓的綠色城市物業管理工司在致租戶的一封信中提到，加租是合理的，因為租客已有幾年沒有加租了。該公司寬限租戶可在明年1月底前支付增加的租金，並為要搬遷的租戶提供搬遷費用。施雷納得到了4200美元搬遷費，她說：「這些錢是不夠搬到波特蘭任何地方的，除非離開波特蘭，否則我將無家可歸。」

目前，這些租戶已組成了一個聯盟向市政府求助。如果得不到任何結果，他們

要求政府給予補貼。

今次抗議活動組織者之一、波特蘭租客聯合會創始人布萊克說：「人們已經從無家可歸入住有MULTE保障的單位，終於有了居所這是成功的。如果從居所再次回到街上的帳篷，那就是失敗了。」

對這些租戶來說，擔心的是再次流落街頭。因此，他們和支持者表示，在短期內是不會退縮的。他們收集到300個簽名並向監管本市房屋政策的市議員丹瑞安遞交了一份請願書。

市議員哈迪斯蒂出席了支持租戶的集會。她說，市議會需要立即採取行動，防止這類加價。競選市議員的雷內·岡薩雷斯亦發聲明，表示：「我們需要盡快大幅增加新的住房單位，以降低所有波特蘭人的生活成本，特別是我們最脆弱的居民。與此同時，我們需要為那些面臨失去住房的人提供租金支援。」