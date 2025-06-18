「味鼎」tasty Pot波特蘭店82街開業酬賓 一人一鍋道地台灣風味 

咕嚕咕嚕暖湯開胃 積分回饋享不停！

（本報綜述）讓人引頸期盼的台灣連鎖火鍋品牌「味鼎 Tasty Pot」，終於來到波特蘭東區！全新 波特蘭店已在東南82街隆重開幕，店內寬敞舒適、環境潔淨明亮，多個溫馨現代感十足的半開放式 Booth 座位，無論是親友聚餐、情侶約會，還是一人獨享，通通合適。

「味鼎」可謂是「火鍋愛好者的天堂」，主打一人一鍋的個人定制體驗，讓每位顧客都能專心享受屬於自己的一鍋幸福。店內招牌湯底共計12款，從濃郁奶香、嗆辣孜然、海味龍蝦到經典麻辣，搭配多樣肉品與蔬菜，融燴在咕嚕咕嚕冒泡的熱湯鍋，一上桌便香氣四溢、暖心暖胃。

最吸睛的莫過於桌邊那口小「鼎」——方鼎圓鍋、天圓地方的設計，機具創意巧思，讓用餐過程多了一積分儀式感，也讓不少食客忍不住拍照打卡。點餐採用平板自助系統，辣度、配料自由調整，體驗個人定制專屬火鍋的樂趣，輕鬆又便捷。

想喝飲料？味鼎還與 A-CHA 茶飲合作，提供多款人氣台式飲品，從珍珠奶茶、抹茶奶蓋到冬瓜檸檬通通有，無論搭鍋或單點都超對味！

為慶祝新店開幕，「味鼎」特別推出用餐積分活動，回饋鍋粉的熱情支持：

50積分送飲品一杯；

70積分送配料一份；

120積分送開胃前菜；

200積分免費兌換小火鍋；

240積分更可獲得免費大火鍋！

波特蘭82街Clackamas店

地址：10413 SE 82nd Ave Ste 2, Portland

電話：(503) 206-5527

營業時間：週一至週四／週日：12:00–16:00，18:00–22:00；週五、週六晚間延長至 23:00；週二休息

另有比氟頓店(13227 SW Canyon Rd, Beaverton)歡迎您的光臨。

熱鍋咕嚕響，香味飄滿堂。這個夏天，快來「味鼎」品嚐一鍋暖進心裡、香進回憶的台灣好味道吧！