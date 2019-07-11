Walgreens特供眼藥水正召回 嚴重可危及生命

（綜合報導）食品和藥物監督管理局宣布，Altaire 制藥公司自願召回多種專門爲Walgreens生産和銷售的眼藥水和眼藥膏，因擔心這些産品可能不是無菌的。

美國食品藥物管理局（FDA）對Altaire管理層對制造工廠關鍵系統能否保證控制質量表示擔憂，他們指出：使用非無菌的産品可能導緻“嚴重且可能危及生命的感染或死亡。

至目前，Altaire未收到任何不良事件報告。FDA還表示，Altaire沒有收到産品無菌測試的不良結果。

據美國食品藥物管理局稱，有問題的産品專門爲Walgreens藥店制造產品，並在該店內銷售。Altaire周三通過電子郵件通知Walgreens，宣布召回産品，並要求該零售商通知用戶。

受召回影響的産品和批次爲：

Lubricant Eye Drops Moisturizing Walgreens — 産品尺寸：15毫升；批号：19095；截止日期：04/21；制造商初始發貨日期：05/14/19

Lubricant Eye Drops Moisturizing Twin Pack Walgreens — 産品尺寸：2 x 15 mL；批号：19095；截止日期：04/21；制造商初始發貨日期：05/14/19

Sodium Chloride Ophthalmic Ointment, 5% Hypertonicity Eye Ointment Walgreens – 産品尺寸：3.5克；批号：TCI；截止日期：03/21；制造商初始發貨日期：05/08/2019

Sodium Chloride Ophthalmic Solution, 5% Hypertonicity Eye Drops Walgreens — 産品尺寸：15毫升；批号：19105；截止日期：04/22；制造商初始 發貨日期：05/24/2019

Sodium Chloride Ophthalmic Solution, 5% Hypertonicity Eye Drops Walgreens — 産品尺寸：15毫升；批号：19050；截止日期：02/22；制造商初始 發貨日期：05/23/2019

Lubricant Eye Ointment PF Soothing Walgreens — 産品尺寸：3.5克；批号：TBD；截止日期：04/22；制造商初始發貨日期：05/24/2019