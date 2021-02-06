TSA發聲明　不戴口罩旅客首罰250元　最高可罰1,500元



（本報綜述）運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）今天（5日）發佈了一份聲明，講述在公共交通工具上違反戴口罩規定者的旅客的罰款情況。

TSA建議，首犯者罰款250元，違反次數越多罰款金額越高，最高上限為1,500美元 。這適用於飛機、火車、地鐵和公共汽車上的乘客，同時亦適用在機場、火車站和地鐵站等候車區範圍內。這項規定有效期至今年5月11日。

在此之前，美國航空公司已禁止不遵守戴口罩規定的乘客登機。達美航空公司在2月1日的一份公司備忘錄中表示，該公司已禁止了近950名違反口罩規定的乘客登機。

美國聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)表示，將嚴懲任何擾亂航班秩序或因被要求戴口罩而攻擊機組人員的乘客。

美國疾控中心早已從2月1日起，強制旅客在乘搭飛機等公共交通工具時要戴口罩，否則就是違返聯邦法。

報導指，總統拜登正在考慮直接向所有美國人發放防護口罩，以幫助抵抗新冠疫情。

白宮幕僚長克萊恩表示，向民眾發放口罩，目的是鼓勵每個國民都參與，希望社會能早日恢復正常。政府會盡一切努力讓民眾更容易獲得口罩，和讓他們戴上口罩。

拜登在上任首日即發布行政令，要求美國民衆佩戴口罩，並發起“100天戴口罩挑戰”，以應對愈加嚴重的疫情形勢。