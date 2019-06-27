TSA推提前安檢 加快通關

（綜合報導）美國運輸安全管理局（TSA）為了簡化通關流程，擬推出更多提前安檢（PreCheck）的措施，如調整費用、允許手機申請等，以吸引更多旅客參加。

PreCheck計劃的使用期限為五年，費用85美元。該計劃專替已事先被TSA審核過的旅客開一條安檢專線，讓旅客可以不用脫下鞋子、外套和皮帶進行安檢，也不需要再把筆記本電腦和符合條件的液體從包中拿出。12歲以下的兒童可跟隨一位合資格的旅客使用預檢通道。

據今年軍人紀念日的記錄顯示，91.5%的PreCheck成員不用在安檢線上花上5分鐘。TSA表示，因為官方已事先確認他們是低風險的旅客，所以能簡化其通關過程，大幅縮短現場的等待時間。

TSA代理副署長帕特里夏·科格斯韋爾在接受採訪時說，該局希望讓民眾能更容易、簡單地申請提前安檢，增加申請量。目前遞交的人數遠遠低於他們的估計。

根據TSA的數據顯示，從2013年至2016年，新申請人數達到220萬；2017年，新申請人數下降至164萬；2018年為180萬；截至2019年中旬，總PreCheck會員人數達到854萬，低於之前預測的2,500萬。目前的續申請率為68%。

科格斯韋爾指出，頻繁搭乘飛機的旅客已經開始注意到PreCheck計劃，在華盛頓里根國際機場現在有超過60%的旅客會登記申請。但她也說，其它擁有高客流量的機場和地區的申請數，沒有達到期望值。

科格斯韋爾將佛羅里達州作為例子，指稱當地擁有大量、喜愛旅行的退休人口，剛好是適用PreCheck的「完美人口」。

儘管有很多經常搭飛機的旅客會說五年85美元的價格很便宜，但對於一些不常搭機旅行的人來說，就不那麼實惠了。

美國旅遊協會今年便建議TSA為PreCheck提供批量折扣以及訂購模式，例如：允許按年分期付款85美元費用。協會發言人凱茜表示，這些方法更容易吸引到四人家庭買單。

TSA正在研究各種費用選項，預計在未來幾個月內公布。

針對如何讓民眾更容易註冊PreCheck的問題，科格斯韋爾說，如果有旅客在機場當場申請，那麼TSA也能立即讓他們體驗預先安檢專線，但不會是加快安檢線道。PreCheck通常需要在註冊中心申請，並進行背景調查和指紋識別。