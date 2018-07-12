Trimet 為低收入家庭推出半價車票

（本報 訊）為了減輕低收入家庭的交通費用，Trimet 在本月開始推出為低收入人士而設的半價車票。

申請人必須符合以下條件：年屆18歲或以上，是俄勒岡州州民，收入少於聯邦貧窮線標準的兩倍。現時的標準是：個人的月入上限為2,023元；一家四口的月入上限為4,183元；一家八口的月入上限為7,063元。

欲申請，可点击網頁（https://trimet.org/lowincome/index.htm#howtoapply），申請人必須提供收入及其它文件證明。市民亦可於周一至五，早上八時至下午五時辦公時間內，帶同身份證明文件和收入證明等文件親臨下列地點，有職員會協助完成申請手續。

Southeast Works (7916 SE Forster Rd., #104, Portland )

Worksource Gresham (19421 SE Stark St., Portland )

Worksource PCC Willow Creek Center (241 SW Edgeway Drive, Beaverton )

Worksource Metro Central (30 N Webster St., Portland )

當上述機構審核所有文件並證實申請人合資格後，申請人要到市中心先鋒廣場內的Trimet 票務部辦公室領取一張附有照片的全新Hop 卡，乘客使用這張儲值卡，就可以半價乘坐輕鐵（MAX）、WES、波特蘭電街車（Streetcar）及C-Tran，使用月票的乘客更可節省高達72%。

每張半價Hop卡可使用兩年時間，第三年乘客須重新申請。使用Hop儲值卡乘車，非常方便，每個輕鐵或WES 車站及每輛巴士上均設有拍卡機，上車時只要拍卡就完成付費。充值亦非常簡單，除可到Trimet 網頁，或透過電話外，還可到就近的超市或便利店充值，包括Safeway，Fred Meyer, Plaid Pantry，7-11．．．．等等。