TriMet限制巴士上的乘客數量 有望減低感染 本州確診人數今天破千

（本報綜述）繼早前傳出TriMet有巴士司機確診新冠肺炎後，TriMet 宣佈從周四起開始限制每輛巴士的乘車人數至15人以內，以期達到社交距離的要求。

TriMet的發言人Roberta Alstadt表示，新規例每輛巴士最多只能乘坐10人，但若有夫妻或父母帶著孩子一起乘車，則最多只能乘坐15人。如果車上超過此數目，司機則可不讓在車站等候的乘客上車，要求他們等待下一班車。所以Trimet 要求乘客們應預備更多的時間去計劃行程。

TriMet 被批未有顧及員工的安全，今次TriMet決定無論是巴士或是輕鐵，他們會在車箱的某些座位上貼上“不可坐在這裡”（Don’t ist here）的標誌，確保乘客與乘客之間，或是與司機均能保持距離。

除了巴士外，在輕鐵Max 和WES的車箱內，亦會張貼保持六尺距離標貼，以提醒各乘客也保持適當距離。還暫停了現金支付，減低了人與人接觸機會。

另外，Trimet 亦強調，他們每晚都對車輛進行消毒，市民們不用太担心。

Roberta 還还說出，這個限量乘客措施一定程度上會影響到市民乘車所需的時間，但會盡量在非常時期增加服務時間。由於目前乘搭量已大降近50%，預計應該不會造成太大問題。

另外，TriMet亦表示，現需要召唤司機上班，因在新冠病流行期間，有不少司機感到不適或不安而告假，因而司機人手不足。大多市民乘客也注意到TriMet的乘客也減少了，欣慰的是TriMet並没完全關閉。

州長的居家令已成功讓州民意識到少出外的重要性。民眾可以察覺到大波特蘭地區各條道路都是暢順無阻的，車輛數目大大減少了，但駕車人士超速的情況卻越來越嚴重。

在Marion 縣的警察局表示，他們的巡邏次數反而更頻密！最近幾週他們察覺到有愈來愈駕車者在公路上超速駕駛。有數個交通點更錄到駕駛者的時速超過90-100英里。週三在西林市就發生了一次因超速駕駛而引至的一個嚴重交通意外，傷者需要動用直昇機將其送到醫院急救。

波特蘭警方亦表示，他們少發了罰單，但大部份的罰單都與超速有關，超速情況大部份都超過限速31咪以上。警方呼籲：危險的超速駕駛將加重本地醫護人員的工作量，因為在疫情期間，本州的醫療系統已非常緊張，額外的嚴重事故將為醫護人員帶來更多的負擔。警方表示，他們將加強巡查道路，如果有人超速行駛，他們一定會進行拘捕。

今天俄勒岡州衛生局公佈新的疫情數字，有69個新增確診病例，和一個死亡個案，令總確診人數破千至1,068人，死亡人數共27人。

死者有一人來自麥魯瑪縣，62歲女，在4月2日確診並同日在家中死亡。