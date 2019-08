TriMet明年將關閉市中心三個MAX停靠站

據了解,Skidmore Fountain站原本也被列入可能的關閉名單中一起投票,但因來自波特蘭週六市場(Portland Saturday Market)、俄勒岡州大學(University of Oregon)、麥魯瑪縣專員委員會(Multnomah County Board of Commissioners)和慈善團體等的強烈反對而閣置。

You might also like...