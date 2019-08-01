TriMet明年將關閉市中心三個MAX停靠站

（本報綜述）為了加快行駛速度，TriMet董事會日前投票決定將關閉位於波特蘭市中心的三個輕鐵車站。正式生效日期2020年3月1日。

第一個是位於Kings Hill夾SW Salmon的車站，董事局將進行為期一年的審查，估計其對鄰近站點排隊等情況的影響，然後再將決定是否永久關閉它。而TriMet的董事局一致通過決定永久關閉Mall夾 SW 4街和Mall夾SW 5街兩個輕鐵站。

與此同時，TriMet還將在2022年重新評估Skidmore Fountain站關閉的可能性，雖然這個車站暫時還會繼續使用。

據了解，Skidmore Fountain站原本也被列入可能的關閉名單中一起投票，但因來自波特蘭週六市場(Portland Saturday Market)、俄勒岡州大學(University of Oregon)、麥魯瑪縣專員委員會(Multnomah County Board of Commissioners)和慈善團體等的強烈反對而閣置。

TriMet預測，撤銷Kings Hill夾SW Salmon站，Mall夾 SW 4街和Mall夾SW 5街三個車站後，在往來Goose Hollow和老城/華埠之間的路程，將為上班下班的人們節省11%的行車時間。