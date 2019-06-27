TRIMET提供乘車優惠　最高可節省72%

（本報記者彭振生綜述）TRIMET是大波特蘭地區的主要公共交通機構，隨著一連串的更新和提升服務，現更推出乘車資助計劃，向年齡介於18至64歲之間的低收入俄勒岡州居民，提供節省車資的機會，並呼籲合資格人士盡早申請。

成功申請的人士將獲Trimet 發出一張附有照片的個人儲值卡，憑這儲值卡，乘客僅付每程$1.25就可乘坐輕鐵（MAX）、西區快線（WES）、波特蘭電街車（Streetcar）及C-Tran，$2.5日票及$28月票等，讓乘客節省50%到72%車資。

申請方式如下：

申請人必需是年齡介於18至64歲之間的俄勒岡州居民，年收入不能超出以下的上限：個人的最高年收入上限為24,276元；二人家庭上限為32,916元；三人家庭上限為 41,556元；四人家庭上限為 50,196元；五人家庭上限為58,836元；六人家庭上限為67,476元；七人家庭上限為76,116元；八人家庭上限為 84,756

元。

另外參加了下列計劃的人士則會自動獲得這優惠資格，包括：俄勒岡健康計劃（OHP）、SNAP、TANF、能源援助（LIHEAP，OEAP，WAP）、午餐減免、HUD援助、就業日托（ERDC）等。

申請方法：

申請人必須提供收入及其它文件證明親臨下列地點，有職員會協助完成申請手續。當上述機構審核所有文件並證實申請人合資格後，申請人要到市中心先鋒廣場內的Trimet 票務部辦公室領取一張附有照片的全新Hop 卡，即時享用乘車優惠。

Southeast Works/WorkSource （7916 SE Foster Road, Suite 104, Portland ）週一至週五，上午8點至下午5點 503-772-2300

WorkSource Gresham （19421 SE Stark Street, Portland ）週一至週五，上午8點至下午5點 503-669-7112

WorkSource PCC Willow Creek（241 SW Edgeway Drive, Beaverton）週一至週五，上午8點至下午5點 971-722-6111

WorkSource Metro Central （30 N Webster St, Portland）週一至週五，上午8點至下午5點 503-280-6046

Centro Cultural（1110 N Adair St, Cornelius） 週一至週五，上午9點至下午5點30分 503-359-0446

Immigrant and Refugee Community Organization (IRCO) （10301 NE Glisan St, Portland）週一至週五，上午8點30-11 點 30, 至下午1-5點分 503-234-1541

Africa House (IRCO) （631 NE 102nd Ave., Portland）週一至週五，上午8點30-11 點 30, 至下午1-5點分， 503-234-1541

Asian Family Center (IRCO) （8040 NE Sandy Blvd., Portland）週一至週五，上午8點30-11 點 30, 至下午1-5點分 ，503-235-9396

WorkSource Clackamas （500 High St, Oregon City）週一至週五，上午8點至下午5點，971-673-6400

WorkSource Tualatin （7995 SW Mohawk, Tualatin）週一至週五，上午8點至下午5點

如有任何疑問或需要更多資訊，請致電503-238-7433，或發送電子郵件至 *protected email* 查詢。

使用Hop儲值卡乘車，非常方便，每個輕鐵或WES 車站及每輛巴士上均設有拍卡機，上車時只要拍卡就完成付費。充值亦非常簡單，除可到Trimet 網頁，或透過電話外，還可到就近的超市或便利店充值，包括Safeway，Fred Meyer, Plaid Pantry，7-11．．．．等等。