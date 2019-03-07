Standard TV & Appliance16 、17日舉行忠誠顧客回饋日

數百名牌貨品大特價 華人銷售員Michael Zhu 誠意邀請各界親臨參觀

（本報訊）全俄勒岡州最大的家電公司Standard TV & Appliance公司，每年均會為忠誠顧客們舉行一天的Private Sale（貴賓優惠），全場貨品特價回饋多年來支持該公司的顧客。忠誠顧客在接到特別邀請卡才可到場享用優惠。位於比弗頓的華人銷售員Michael Zhu，特別向本地華人朋友，發出邀請，誠邀大家在3月16日和17日，星期六及星期日兩天，由上午九時至晚七時，到場參觀選購。

Standard TV & Appliance在當天，全場有數百款商品，以全年最優惠價傾銷:

– 有些貨品甚至提供超過六折的優惠；

– 陳列品、開箱貨品、舊款貨品一律額外多減20%;

– 選購整套的KitchenAid 系列產品更可享有高達1,500元的現金回贈

– 憑本文的優惠券（Coupon）購物，更可節省更多，最多可節省500元

這兩天，Standard TV & Appliance店內更有即場烹調小吃和可贏取禮品的幸運輪，為顧客提供賓至如歸的購物經驗。

又是時候要更換家中電器的朋友們，有了該店六個月保證低價的承諾，那就不用擔心買貴貨了。下個周六、日一定要當Standard TV & Appliance華人銷售員Michael Zhu（朱）的忠誠顧客，到該店一邊享用小點，輕鬆地選購所需要的商品。經驗豐富的朱先生將一一照顧大家的需要。有顧客表示，上一次在該公司選購家電，朱先生按他們實際的需要和預算，建議選購合適的產品，並清楚為他們提供了實用的資料，就連運送都不用費神，確實令他們賣得開心又放心。

除了有言語的方便外，在Standard TV & Appliance 與在一般百貨或電器公司的家電部門購買電器有甚麼不同呢？主要的分別是該公司的『專業』和『團隊』精神。由於Standard TV & Appliance 是一間家庭電器的專門店，員工們對所銷售的每款電器瞭如指掌，對顧客提出的問題都能一一為其解答；再加上該公司設有專業服務團隊，為顧客提供七天送貨服務、專業安裝和優質的維修服務，多年來深得本地民眾的歡迎。店內陳列的示範廚房深得顧客們的歡迎，顧客可即場試用，然後才決定購買那一款。

Standard TV & Appliance代理超過40個有名的品牌，款式齊全，其中有不少都是深受用家歡迎的品牌，例如惠蒲Whirlpool、通用電器GE、KitchenAid、Maytag、Frigidaire、Bosch、LG、三星Samsung、Jenn Air、Sub Zero、Wolf及Simmons Beautyrest床墊等。

Standard TV & Appliance 比弗頓陳列室地址：3600 SW Hall Blvd, Beaverton，查詢可聯絡Michael Zhu，電話：503-269-6236。

下周六日，請帶備本文稿內的優惠券（Coupon），到Standard TV & Appliance 比弗頓陳列室，找店內的華人銷售員Michael Zhu，保證讓你買得安心！