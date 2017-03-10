Standard TV & Appliance周六舉行忠誠顧客回餽日 數百名牌貨品大特價 華人銷售員Michael Zhu 誠意邀請各界親臨參觀

（本報訊）全俄勒岡州最大的家電公司Standard TV & Appliance公司，每年均會為忠誠顧客們舉行一天的Private Sale（貴賓優惠），全場貨品特價回餽多年來支持該公司的顧客。忠誠顧客在接到特別邀請卡才可到場享用優惠。位於東南區82街分店的華人銷售員Michael Zhu，特別向本地華人朋友，發出邀請，誠邀大家在周六（11日），由上午九時至晚七時，到場參觀選購。

Standard TV & Appliance在當天，全場有數百款商品，以全年最優惠價傾銷，有些貨品更有現金回贈，同時所有在當天選購的商品，Standard TV & Appliance均提供六個月保證最低價的承諾。同時場內更有即場烹調小吃和可贏取禮品的幸運輪，為顧客提供賓至如歸的購物經驗。

考慮更換床墊的朋友要留意，凡在當日選購價值$1,299或以上的任何Beautyrest 床墊，Standard TV & Appliance即送你兩晚免費酒店住宿；要價錢實惠質量又好的，一款原價$599的Beauty Sleep 都僅售$248，絕對是一個精明消費者的選擇。

要更換洗衣機？一款Samsung 新款4.2立方呎蒸氣洗衣機只售$549（原價$899）。

又是時候要更換家中電器的朋友們，有了六個月保證低價的承諾，那就不用擔心買貴貨了。周六一定要當Standard TV & Appliance華人銷售員Michael Zhu（朱）的忠誠顧客，到該店一邊享用小點，輕鬆地選購所需要的商品。經驗豐富的朱先生將一一照顧大家的需要。有顧客表示，上一次在該公司選購家電，朱先生按他們實際的需要和預算，建議選購合適的產品，並清楚為他們提供了實用的資料，就連運送都不用費神，確實令他們賣得開心又放心。

除了有言語的方便外，在Standard TV & Appliance 與在一般百貨或電器公司的家電部門購買電器有甚麼不同呢？主要的分別是該公司的『專業』和『團隊』精神。由於Standard TV & Appliance 是一間家庭電器的專門店，員工們對所銷售的每款電器瞭如指掌，對顧客提出的問題都能一一為其解答；再加上該公司設有專業服務團隊，為顧客提供送貨和優質的維修服務，多年來深得本地民眾的歡迎。

Standard TV & Appliance代理的品牌之中，有不少都是深受用家歡迎的品牌，例如索尼Sony、三星Samsung、惠蒲Whirlpool、通用電器GE、KitchenAid、Maytag、Frigidaire、Bosch…………等等，而且款式最齊全。

位於東南區82街的陳列室，佔地面積非常大，陳列多個品牌，款式齊備，加上該公司提供的「低價保證」，專業的銷售人員、快捷的送貨和安裝服務，要選購家電、床墊，Standard TV & Appliance絕對是一個不二之選。

Standard TV & Appliance 東南區陳列室位於Holgate 與Foster 街之間的一段82街（Fred Meyer對面），地址：5264 SE 82nd Ave., Portland，查詢可聯絡Michael Zhu，電話：503-777-3377接內線1357。