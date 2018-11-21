Seoul Korean 韓國料理　用料新鮮　全無味精 精製韓式配菜　款款醒胃好味

（彭振生撰稿）有一天筆者與友人途經82街，走進82街一韓國餐館——Seoul Korean Restaurant用膳。沒想到這頓韓食帶給我們莫大的驚喜！在本市雖有不少打正韓國餐旗號的餐

館，但用正宗的材料和烹飪方法的可為鳳毛麟角；Seoul Korean 必然是其一 !

餐廳內陳設簡潔，明窗净几，桌椅分佈也舒適寬敞。待應小姐親切有禮，我們隨即著她可介紹幾味巧手招牌菜。

先來前菜是一大片香荵海鮮煎餅，用料有雞蛋、蝦、魷魚、蛤蜊等海鮮配以蔬菜、金針菇、泡菜、馬鈴薯等；熱乎乎的，菜料豐富，蘸上一點特制醬汁，酥脆可口。

再來的是這裡著名的人蔘雞湯，和配菜。數碟配菜中，有常見的西蘭花、瓜、芽菜、花生和正宗泡菜（kimchi）等等，不得不提的其中一碟醬煮黑豆 － 豆子軟硬適中，口味甜甜鹹鹹很有嚼勁，開胃又下飯。人蔘雞湯是朝鮮傳統名菜之一；以全隻嫩雞加了糯米填餡佐以紅棗、薑、蒜和人蔘長時間燉煮製成，食用時配以蔥、鹽和胡椒。難得的是坊間大多用的白蔘烹制，但這店子所採用的是花旗蔘，飲用時陣陣蔘的甘香和雞的鮮味湧上喉頭，叫人一碗又一碗的愛不惜口。難怪每天要限量發售，確是真材實料！

再來的是鐵板牛仔骨（LA Galbi）和烤鯖魚；韓式烤肉是聞名遐邇的韓國菜，這店子將牛排醃制得不濃不淡的恰到好處，肉質的表面微微焦香，裡面軟嫩，沒有韌口的感覺，絕對是一流的下飯佳餚。烤鯖魚看似簡單易烹，但要像這店的燒得皮脆肉嫩又多汁，沒有多年經驗的廚子就難做到。

朋友不愛白飯愛炒飯，著店主介紹點了一客泡菜炒飯，開胃泡菜和火炒味豐富，酸酸辣辣的別有一番滋味。

最後來的是一鍋韓食最著名的海鮮豆腐湯，以鮮雞蛋打入攪伴，滑嫰豆腐疍搭配海鮮鮮菜，清爽不油膩，微辣的湯頭讓人停不下來。飽餐一頓後也不曾有口乾的感覺，可証明一點，全部菜式也是採用新鮮食材不加味精，真正的健康又美味。

細看餐牌，還有其他種種韓國美食如烤鯖魚、鐵板石鍋拌飯、炸豬排等等等；可惜，肚子容量有限，期待下次再來光顧吧！

Seoul Korean Restaurant 地址：11211 SE 82nd Happy Valley(82街近快活谷)，訂座電話:(503)344 6554。