Sandy 市長與州長唱反調 呼籲商戶在1月1日重開
（本報綜述）桑迪（Sandy）市市長表示，他已跟全州近40名市長接觸過，鼓勵大家團結一致，在1月1日當天，呼籲所有商戶，按該市的疫情級別較低一級的指引開業，並指：如大家齊心的話，政府也奈何不了！
市長普利亞姆（Stan Pulliam）在上周四去信俄勒岡州州長布朗，指州長所定的疫情規例只是“隨意”，並稱這些限制已令到家族企業破產，使“我們的鄰居陷入沮喪和焦慮中”。
在信中普利亞姆表明，在2021年1月1日那些在「極危」級別的縣城將按「高危」級別的指引重開，這樣，餐館或是健身室將在減少客量的情況下營業。
普利亞姆認為，州政府在防疫限制方面有他所謂的“雙重標準”。他指出，為何民眾可以到擠迫的商場購物，消費支持一些大公司，卻不能坐在一些由市民經營的餐館內用餐，支持他們。他說：“這種雙重標準確實需要停止。”
為何普利亞姆選擇2021年1月1日呢？他在回答記者時表示，因為當日是新一年的第一天，這意味著將2020年拋開，新一年有新的開始。同時所有執法檢控違規的政府部門均在當天休息，這讓做生意的東主們較為安心。
他又說：“如果我們都在同一天全部開放，她（州長）將無法捉到我們所有人。 所以這個主意就是：團結就是力量，否則就會跌倒。 所以，讓我們所有人走在一起，在同一天開業，創造出一股動力。”
另外，在這封給州長的公開信中，這名市長更用老鼠入侵比喻疫情，他說：“如果您在家中發現老鼠，你絕不會將整個家燒掉來解決問題；您會找一種既可安全地滅鼠而又不會破壞您所愛物件的方法。”
普利亞姆再指，目前已有多家商戶在毫無監管下非法經營，而他是鼓勵商戶在安全情況下開業。
普利亞姆市長表示已與州長聯系上，州長向他表示這樣做可能會被罰款，而他亦敦促布朗州長重新審查防疫指引，並考慮作出修改。